Eslovenia votó en una pulseada clave entre el oficialismo liberal y una derecha aliada a Orban y Trump

LIUBLIANA, Eslovenia.– Las muy disputadas elecciones parlamentarias de Eslovenia decidirán si la pequeña nación de la Unión Europea se mantiene en su rumbo liberal o se inclina hacia la derecha.

La presidenta eslovena, Natasa Pirc Musar, deposita su voto durante las elecciones parlamentarias 2026 en un colegio electoral, en Radomlje, Eslovenia, Zeljko Stevanic - XinHua

Un sondeo a boca de urna publicado inmediatamente después del cierre de los colegios electorales sugirió una contienda reñida entre el Movimiento Libertad, de centroizquierda, del primer ministro Robert Golob, y el partido derechista Partido Demócrata Esloveno (SDS, por sus siglas en esloveno), encabezado por el tres veces primer ministro Janez Jansa, un político de estilo populista y admirador del presidente estadounidense Donald Trump.

El sondeo de la agencia demoscópica Mediana y de la radiotelevisión pública eslovena RTV Slo mostró al partido de Golob con una ligera ventaja, con casi el 30% de los votos, y al SDS de Jansa detrás, con el 27,5%.

El primer ministro Robert Golob habla con la prensa JURE MAKOVEC - AFP

Se esperan resultados preliminares de la autoridad electoral estatal de Eslovenia más tarde en la noche.

Los dos principales partidos de Eslovenia han estado empatados en los sondeos recientes y los analistas pronostican que ningún partido tendrá una mayoría clara en el Parlamento de 90 escaños, lo que convertirá a los partidos más pequeños en árbitros de la gobernabilidad.

El líder del SDS, Janez Jansa, se dirige a la prensa Denes Erdos - AP

El gobierno de Golob ha sido una firme voz liberal en la Unión Europea, pero una victoria de Jansa -también un aliado cercano del primer ministro nacionalista húngaro Viktor Orban- reforzará a los grupos populistas en auge en Europa.

Al votar el domingo, Golob advirtió que la “democracia y la soberanía” de Eslovenia ya no pueden darse por sentadas. Instó a los votantes a “no dejar que otros decidan en su lugar; salgan y voten”.

Un hombre deposita su voto durante las elecciones parlamentarias 2026 en un colegio electoral, en Liubliana, Eslovenia Zeljko Stevanic - XinHua

Jansa afirmó que la elección equivale a un “referéndum sobre si el pueblo puede recuperar el Estado”.

Eslovenia tiene 1,7 millones de votantes habilitados.

La votación se produjo después de una campaña electoral empañada por denuncias, formuladas primero por un grupo de activistas y periodistas, de que una serie de grabaciones secretas de video que mostraban una presunta corrupción vinculada al gobierno buscaba influir en los votantes.

Robert Golob JURE MAKOVEC - AFP

Las autoridades abrieron una investigación sobre las acusaciones de que el partido de Jansa y una agencia privada extranjera estaban vinculados a las grabaciones. Jansa ha reconocido haber tenido contactos con un asesor de la agencia Black Cube, pero negó las acusaciones de injerencia electoral.

Black Cube no respondió a las solicitudes de comentarios.

La empresa, dirigida por dos exagentes de inteligencia israelíes, ha estado involucrada en varias controversias a lo largo de los años, incluida una operación encubierta en nombre del magnate del cine Harvey Weinstein para desacreditar a sus acusadoras. Afirma que todas sus actividades son legales y éticas.

Janez Jansa Denes Erdos - AP

Jansa, de 67 años, un político veterano y exdisidente durante el comunismo, ha enfrentado acusaciones de restringir la libertad de prensa y socavar el Estado de derecho en Eslovenia durante su más reciente mandato, entre 2020 y 2022, algo que él ha negado.

Golob, de 59 años, exdirector de una empresa energética, y su partido fueron vistos en 2022 como una nueva esperanza para los votantes desencantados. Sin embargo, desde entonces el gobierno se ha visto sacudido por una serie de reestructuraciones, problemas con la reforma del sistema de salud y cambios frecuentes en la política fiscal que reflejaron un aire de inconsistencia.

En el plano internacional, el gobierno de Golob ha adoptado una postura marcadamente propalestina, al reconocer un Estado palestino en 2024 y prohibir la entrada a altos funcionarios israelíes. Jansa, en cambio, es proisraelí y ha criticado con dureza el reconocimiento palestino.

Eslovenia ha alternado habitualmente entre los dos bloques desde que se separó de la antigua Yugoslavia en 1991. La nación alpina de 2 millones de habitantes se convirtió en miembro de la OTAN y de la Unión Europea en 2004.

Agencia AP