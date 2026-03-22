Un ataque contra un hospital de Sudán deja 69 muertos, entre ellos 13 chicos

JARTUM, Sudán.– La violencia en Sudán alcanzó hoy un nuevo pico de horror. Al menos 69 personas fallecieron y cerca de 90 resultaron heridas tras un ataque contra un centro de salud en la región de Darfur Oriental, según confirmó este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS). La agresión ocurrió durante la jornada del sábado y profundizó la catástrofe humanitaria que padece el país africano.

Una imagen del ataque al hospital en Sudán Red X

El blanco del bombardeo fue el Hospital de Enseñanza El Daein, el nosocomio más importante de la capital provincial.

Entre las víctimas fatales hay al menos 13 niños, dos enfermeras y un médico, además de una gran cantidad de pacientes que se encontraban en las salas al momento del impacto. Aunque reportes previos de otras fuentes mencionaron una cifra inferior de 64 fallecidos, la actualización más reciente de la OMS elevó el saldo total de muertos a 69.

Así quedó parte de la estructura Red X

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, detalló que el ataque destruyó los sectores de pediatría, maternidad y emergencias. Debido a la magnitud de los destrozos, el hospital quedó fuera de servicio por completo. Esta situación provocó una interrupción crítica en la asistencia médica de la zona, la cual ya enfrentaba condiciones extremas de vulnerabilidad. La OMS señaló que trabaja con socios locales para reforzar otras instalaciones, pero los recursos son escasos ante la demanda masiva de la población.

La responsabilidad del hecho generó versiones opuestas entre los bandos en pugna. El grupo de derechos humanos Emergency Lawyers denunció que el bombardeo fue obra de dos drones pertenecientes al ejército de Sudán. De acuerdo con esta organización, las bombas cayeron sobre el hospital universitario en momentos de alta afluencia de pacientes. Las fuerzas militares, en cambio, negaron su implicación y sostuvieron que sus acciones se ajustan al derecho internacional, aunque apuntaron a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) como autores de este tipo de prácticas cotidianas.

.@WHO has verified yet another attack on health care in #Sudan. This time, Al Deain Teaching Hospital in East Darfur’s capital, Al Deain, was struck, killing at least 64 people, including 13 children, two female nurses, one male doctor, and multiple patients.



As a result of this… pic.twitter.com/RAwDR5YVjd — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 21, 2026

Darfur Oriental se mantiene bajo el control de las FAR, mientras que el ejército regular domina los sectores este, norte y centro del territorio nacional. En los últimos meses, el ejército intensificó sus incursiones para tratar de expulsar a los paramilitares hacia sus bastiones en el oeste. Sin embargo, esta escalada bélica solo multiplicó el número de civiles atrapados en el fuego cruzado de un conflicto que la ONU califica como “la peor crisis humanitaria del mundo”.

Desde que comenzó la guerra en abril de 2023, la situación sanitaria en Sudán se volvió insostenible. El Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la OMS registra ya 2036 muertes acumuladas en 213 ataques contra instalaciones médicas en todo el país. El organismo aclaró que su función es documentar estos hechos y que no posee facultades para realizar investigaciones que atribuyan culpas legales a los perpetradores.

La región de Darfur es casi inaccesible para la ayuda humanitaria desde hace varios meses. Ubicada en la frontera con Chad y Sudán del Sur, la zona sufre ataques constantes que ignoran los llamados al alto el fuego. El pasado miércoles, un bombardeo con drones en la frontera dejó otros 17 muertos, episodio por el cual el ejército y las FAR se acusaron mutuamente.

Destrucción total en el hospital sudanés atacado con cargas explosivas Red X

“Ya hubo suficiente sangre derramada y suficiente sufrimiento”, reclamó Ghebreyesus. El titular de la OMS imploró por el fin de las hostilidades y exigió garantías para la seguridad de los trabajadores de la salud y los civiles. El ataque al Hospital de El Daein es el último capítulo de una guerra que ya se cobró decenas de miles de vidas y obligó a millones de personas a abandonar sus hogares.

Agencias ANSA y AFP