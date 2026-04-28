Londres declara la guerra contra el robo de celulares y refuerza los operativos con patrullas encubiertas

LONDRES.- La policía de Londres intensificó en los últimos días los operativos contra el robo de teléfonos mediante tirones, un delito extendido que llevó a la ciudad a ser considerada la capital europea de este tipo de hechos.

Según datos de la Policía Metropolitana, estos robos descendieron un 12,3% en el último año, al pasar de 81.365 casos en 2024 a 71.391 en 2025, aunque las autoridades advierten que el fenómeno sigue siendo masivo y difícil de revertir.

Para enfrentar esta modalidad delictiva, las fuerzas de seguridad desplegaron patrullas en vehículos camuflados, drones, sistemas de reconocimiento facial en tiempo real y unidades de intervención rápida.

Policías patrullan la estación de tren de King's Cross en Londres Kin Cheung - AP

En paralelo, el jefe de la policía londinense, Mark Rowley, dio plazo hasta el 1 de junio para que los fabricantes de teléfonos inteligentes presenten soluciones que inutilicen los dispositivos una vez que hayan sido sustraídos. En caso contrario, anticipó que pedirá al gobierno avanzar con una regulación específica.

Un equipo al que la agencia AFP acompañó durante un patrullaje recorrió distintos barrios de la ciudad inglesa en busca de sospechosos y dispositivos robados. Según explicó la agente Hayley Carr, las fuerzas suelen recibir alertas sobre teléfonos hurtados. Sin embargo, las probabilidades de recuperarlos son “realmente escasas”.

Los aparatos son exportados, reactivados y revendidos en el extranjero en pocos días. De hecho, en 2025 las autoridades desarticularon una red que habría introducido de contrabando hasta 40.000 teléfonos desde Reino Unido hacia China.

Según datos de la Policía Metropolitana, estos robos descendieron un 12,3% en el último año, al pasar de 81.365 casos en 2024 a 71.391 en 2025, aunque las autoridades advierten que el fenómeno sigue siendo masivo y difícil de revertir Jamie Lashmar - PA

En zonas como London Bridge, donde conviven trabajadores de oficinas y turistas que visitan el Borough Market, los agentes identifican situaciones de riesgo con asiduidad. De acuerdo con el policía Hayden O’Connor, quienes utilizan sus celulares en la vía pública —para consultar rutas o usar aplicaciones— se convierten en blancos frecuentes de ladrones que actúan, en muchos casos, a bordo de bicicletas eléctricas.

Durante una intervención en Deptford, al este de la ciudad, los efectivos intentaron recuperar un dispositivo ubicado mediante geolocalización, pero la señal se perdió. Según explicaron, los delincuentes suelen envolver los teléfonos en papel de aluminio para evitar su rastreo.

Las autoridades señalaron que, en numerosos casos, los autores de los robos son adolescentes. “Por lo general tienen entre 16 y 18 años”, indicó O’Connor, quien agregó que incluso detuvieron a menores de 13 en operativos recientes.

Las autoridades señalaron que, en numerosos casos, los autores de los robos son adolescentes POLICÍA METROPOLITANA DE LONDRE - POLICÍA METROPOLITANA DE LONDRE

Según el comisario Gareth Gilbert, estos jóvenes son reclutados por organizaciones del crimen organizado, lo que incrementa el riesgo de que queden involucrados en actividades más graves.

De acuerdo con estimaciones oficiales, los menores pueden recibir entre 100 y 200 libras por cada teléfono robado. En una jornada reciente, el equipo de patrulla detuvo a seis sospechosos en el marco de estos operativos.

Con información de AFP