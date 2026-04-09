Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: rige el alto al fuego hoy, jueves 9 de abril

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto en Medio Oriente a través de las redes sociales donde amenazó con hacer “la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

El presidente norteamericano se volvió a pronunciar a través de las redes sociales

“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE. UU., junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado. Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el Estrecho de Ormuz PERMANECERÁ ABIERTO Y SEGURO. Mientras tanto, nuestras grandes Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡ESTADOS UNIDOS HA VUELTO!”, escribió el mandatario.