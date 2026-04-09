Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: rige el alto al fuego hoy, jueves 9 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Ataques en Líbano exponen fragilidad de tregua entre Estados Unidos e Irán
Según consignó la agencia AFP, la frágil tregua entre Irán y Estados Unidos mostró este jueves señales de desmoronarse. Mientras Teherán amenaza con retomar las hostilidades ante los ataques israelíes contra Líbano, Washington anunció que mantendrá su presencial militar hasta alcanzar el “acuerdo real”.
El jefe de la OTAN dijo que entiende la "decepción" de Trump con los aliados por Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “claramente decepcionado” con muchos aliados de la OTAN por no apoyar la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán en la medida en que él quería, dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras reunirse con el mandatario norteamericano, consignó CNN.
La nueva advertencia de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto en Medio Oriente a través de las redes sociales donde amenazó con hacer “la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca”.
“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE. UU., junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado. Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el Estrecho de Ormuz PERMANECERÁ ABIERTO Y SEGURO. Mientras tanto, nuestras grandes Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡ESTADOS UNIDOS HA VUELTO!”, escribió el mandatario.
Israel continuó los bombardeos en el Líbano en la jornada más sangrienta de la guerra: 250 muertos
BEIRUT.– En el día más sangriento de la guerra en el Líbano, Israel bombardeó este miércoles más de un centenar de objetivos que supuestamente pertenecían a la organización terrorista Hezbollah, causando la muerte de más de 250 personas, a pesar de que el grupo había suspendido sus ataques en el marco de un alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.
Tailandia confirma que murieron tres marineros desaparecidos tras ataque en Ormuz el mes pasado
Según indicó CNN, tres tripulantes de una embarcación con bandera tailandesa que fue atacada el mes pasado en el estrecho de Ormuz murieron. El ministro de Relaciones Exteriores del país lo confirmó.
Teherán cerró de nuevo el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en el Líbano
Horas después de una progresiva reapertura del estrecho de Ormuz —principal canal de circulación del petróleo en Asia y parte de Europa—, la TV iraní informó que el régimen islamita frenó la navegación de cargos tras los ataques israelíes sobre el Líbano.
“Irán dijo a los mediadores que solo se unirá a las conversaciones planeadas con EE.UU. en Islamabad si se alcanza un alto el fuego en Líbano”, indicaron medios locales.
Trump, en tanto, destacó que “los libaneses no fueron incluidos en el acuerdo”. “Es a causa de Hezbollah”, el grupo terrorista libanés respaldado por Irán, según las declaraciones de Trump consignadas por una periodista de PBS.
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