España: un hombre de 57 años murió tras ser embestido por un toro durante una celebración popular

Un hombre de 57 años perdió la vida el domingo en Ubrique, municipio español de Cádiz, tras ser embestido por un toro durante la segunda suelta del festejo popular conocido como Toro del Gayumbo.

El incidente ocurrió alrededor de las 18.45 (hora local) en la calle San Ignacio, cuando el animal, de nombre Mosquetero, lo corneó en varias ocasiones ante decenas de vecinos y visitantes.

La víctima, residente en el municipio y socio de la peña organizadora, fue trasladada al centro de salud local, donde murió a las 20.15 pese a los intentos de reanimación, según detalló el medio local Canal Sierra Cádiz.

El suceso fue grabado por algunos de los presentes y se viralizó en redes sociales. La familia de la víctima pidió “prudencia y respeto” a la comunidad. En un escrito conjunto, la empresa África Taurina S.L. y la Asociación Peña del Toro del Gayumbo aseguraron que el evento contaba “con todas las medidas de seguridad y precauciones posibles” y señalaron que “comparten sinceramente el dolor de esta irreparable pérdida”.

El Ayuntamiento de Ubrique expresó su “más sincero pésame y solidaridad con los familiares, amigos y allegados” y decretó un día de luto oficial. Como parte de las medidas, suspendió el espectáculo de fuegos artificiales previsto para esa noche y ordenó que las banderas ondearan a media asta durante la jornada del lunes.

Según recuerda El País, el Toro del Gayumbo cumplía este año su décima edición, enmarcada en las celebraciones previas a la patrona de Ubrique. El programa incluía dos sueltas en calles valladas. La primera, a las 12.30, transcurrió sin incidentes. El accidente se produjo en la segunda, a las 18.30.

Por su parte, El Mundo subrayó que la tragedia reaviva el debate sobre la seguridad de los festejos taurinos populares en Andalucía, donde se organizan en localidades como Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera, Paterna de Rivera, Grazalema o Benamahoma, habitualmente ligados a celebraciones religiosas o patronales.

Antecedente reciente

Dos semanas atrás se había reportado la muerte del torero Manuel Maria Trindade, de 22 años, tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos durante una corrida en Lisboa, Portugal.

El joven, que residía en São Miguel de Machede y formaba parte del grupo Forcados Amadores de São Manços, distrito de Évora, perdió mucha sangre después de chocar violentamente contra las tablas y caer sobre la arena. Tras recibir primeros auxilios, fue trasladado al Hospital de Santa María y, más tarde, con ventilación asistida, al Hospital de São José, en la capital del país, donde ingresó con “muerte cerebral”.

La Asociación Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) lamentó profundamente su fallecimiento: “ANGF desea expresar sus más sentidos condolencias a la familia de Manuel, a todos sus amigos y al Grupo de Forcados Amadores de São Manços. Estamos disponibles proporcionar el apoyo necesario en este momento tan difícil".

El Presidente de la Cámara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, también expresó pesar por la muerte del joven que vivía en ese distrito. “En mi nombre personal y en nombre del Municipio de Évora nos dirigimos a la familia y al Grupo de Forcados Amadores de São Manços para expresar nuestras más sentidas condolencias y nuestra solidaridad en este momento doloroso que nos golpea. ¡Que descanse en paz!”, escribió en Facebook.

Con información de Europa Press