Murió un joven de 22 años tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos

El torero portugués Manuel Maria Trindade, de 22 años, murió este sábado luego de ser embestido por un toro de 700 kilogramos durante una corrida que se realizó el día anterior en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, situada en Lisboa, Portugal.

El joven, que residía en São Miguel de Machede y formaba parte del grupo Forcados Amadores de São Manços, distrito de Évora, perdió mucha sangre después de chocar violentamente contra las tablas y caer sobre la arena. En principio, Trindade fue asistido por sus compañeros y luego estabilizado en la enfermería de Campo Pequeño por el equipo médico de guardia en la corrida.

Tras recibir primeros auxilios, fue trasladado al Hospital de Santa María y, más tarde, con ventilación asistida, al Hospital de São José, en la capital del país, donde ingresó con “muerte cerebral”.

Murió un torero de 22 años tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos

De acuerdo a lo que consignaron medios locales, se trataba de la primera toma de la noche. El toro de la ganadería Vinhas, con un peso de 700 kilogramos, embistió al torero y lo estrelló contra las tablas de la Plaza, dejándolo inmovilizado sobre la arena.

La mamá de Trindade, Alzira Beringel, utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas que recibió por las corridas de toros en las que participaba su hijo.

“Vengo a agradecerles todos sus aplausos, todas las risas y regocijos por la muerte de mi hijo. ¿Lo conocieron como para alegrarse de su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales? ¡Por casualidad, sí! Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él y cuando llegaba a casa se reían con él... los animales saben quiénes son las buenas personas", expresó.

“Me había prometido a mí misma no leer sus comentarios inteligentes, pero fueron apareciendo algunos ‘tan bonitos’, que no pude soportar y tuve que agradecerles por el apoyo y el cariño mostrado. Todavía vivimos en un país democrático, en el que cada uno es libre de gustar lo que le gusta y a nadie más le importa”, añadió la mujer.

Sobre el final de su mensaje, la mamá del torero sostuvo: “Estoy aquí en mi casa, haciendo tiempo... esperando... que me entreguen el cuerpo de mi ‘niño de oro’”.

La Asociación Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) lamentó profundamente el fallecimiento de Manuel Maria Trindade. “ANGF desea expresar sus más sentidos condolencias a la familia de Manuel, a todos sus amigos y al Grupo de Forcados Amadores de São Manços. La ANGF está disponible para proporcionar todo el apoyo necesario en este momento tan difícil", dijo la asociación a través de un mensaje que difundió en sus redes sociales.

Y concluyó: “Que la memoria y el ejemplo de valentía de Manuel María Trindade permanezcan vivos en el corazón de todos los que lo conocieron y admiraron. Las más sentidas condolencias”.

El Presidente de la Cámara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, también lamentó la muerte del joven que vivía en ese distrito.

“En mi nombre personal y en nombre del Municipio de Évora nos dirigimos a la familia y al Grupo de Forcados Amadores de São Manços para expresar nuestras más sentidas condolencias y nuestra solidaridad en este momento doloroso que nos golpea. ¡Que descanse en paz!”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.