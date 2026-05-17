Demichelis está cerca de descender con Mallorca, pero piensa en la reconstrucción

Contratado para salvar a Mallorca del descenso, la llegada de Martín Demichelis tuvo al principio un impacto positivo que se está diluyendo y coloca al equipo de la isla en una situación muy comprometida, al borde de la segunda división. Por la penúltima fecha, en el estadio Ciutat de Valencia hubo un duelo de necesitados, dos conjuntos amenazados por la pérdida de la categoría, que llegaban igualados con 39 puntos en la zona roja. Y la euforia desbordante fue para Levante, que se impuso 2-0, tomó aire y dejó a Mallorca pendiente de un milagro para mantenerse en primera división.

En la lucha por la permanencia que tiene involucrados a cinco equipos en un margen de tres puntos de diferencia, un par de resultados tampoco favorecieron a Mallorca. Elche, que también tenía 39 puntos, tomó aire con el 1-0 a Getafe. Alavés, que intenta salir de los puestos bajos desde que lo dirigía Eduardo Coudet, venció 1-0 al descendido Oviedo y se aseguró una temporada más en la primera división.

El lateral colombiano Johan Mojica, expulsado a cinco minutos del final, cubre la pelota ante Iker Losada Ana Escobar - EFE

Mallorca ya no depende de sí mismo. El próximo fin de semana deberá golear a Oviedo, el peor equipo del torneo, y esperar que Girona le gane a Elche o que Osasuna pierda con Getafe y Levante caiga ante Betis. Aun si se dan estos resultados, el otro factor adverso para Mallorca es que en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos, el desempate se producirá por diferencia de gol. El equipo del director técnico argentino posee un saldo negativo de -13; el resto: Girona (-16), Elche (-8), Osasuna (-5) y Levante (-13). La prensa española describe así la situación: “La zona baja de La Liga vive uno de los finales más igualados y tensos de los últimos años”.

En la conferencia de prensa, Demichelis se vio muy afectado: “Le pido disculpas a la gente de Mallorca, que ayer nos dio una gran despedida antes de viajar. Lamentablemente, cometimos errores, como frente a Getafe”.

Lo más destacado de Levante 2 - Mallorca 0

Demichelis asumió a principios de marzo, en reemplazo del destituido Jagoba Arrasate, que llevaba más de un año y medio en el cargo. El exconductor de River suma 11 encuentros dirigidos, con cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Su breve gestión muestra un contraste: un comienzo ilusionante, con tres victorias (una ante Real Madrid) en los primeros cinco cotejos, y un segundo tramo más adverso.

Contra Levante fue la segunda derrota consecutiva, la peor racha del DT. “Hace tres fechas merecimos más ante el Villarreal (1-1), pero el fútbol es el día a día. Cometimos errores groseros en Getafe y hoy los repetimos, en primera división eso se paga. Hay material para mantenernos en la Liga, pero ocurrieron cosas, tenemos demasiados lesionados”, expresó “Micho”. El único futbolista argentino del plantel es el lateral izquierdo Pablo Maffeo, convocado en una oportunidad por Lionel Scaloni.

Demichelis se ofrece a continuar, y manda un mensaje de apoyo a todos sus jugadores para que también se unan al compromiso…#Mallorca pic.twitter.com/NPj1CcNYmn — Enric Canyellas (@ThierryEnric14) May 17, 2026

En el momento de firmar el contrato, la continuidad de Demichelis estaba supeditada a seguir en primera división. El descenso rompería el vínculo, pero el entrenador mostró una disposición absoluta a seguir en el puesto, aun en segunda división: “Pase lo que pase quiero quedarme en Mallorca para reconstruir el equipo. Deseo trabajar 38 fechas, soy feliz en la isla y el club me dio libertad para trabajar como debe hacerlo un entrenador″.

Su mensaje también apunta a dejar una buena imagen en la última fecha, aunque una victoria no alcance: “Por obligación tenemos que terminar la Liga con un triunfo. El fin de semana tenemos que ser respetuosos con la afición. Es una lástima que en las últimas dos jornadas hayamos cometido errores que veníamos evitando”.

Demichelis reconoció que la derrota ante Levante se sintió fuerte en el vestuario: “Es un difícil momento para todos. Estamos muy apenados. Me abracé a cada uno de los jugadores”.