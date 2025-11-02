Estados Unidos derribó otro buque en el Caribe: murieron tres personas

El Departamento de Guerra de Estados Unidos llevó a cabo un “ataque cinético letal” contra un buque presuntamente utilizado para operaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe. Según un mensaje publicado en la cuenta de X del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la acción se llevó a cabo por orden del presidente Donald Trump.

El comunicado difundido por Hegseth precisa que la embarcación, conocida por los servicios de inteligencia estadounidenses por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta que describió como habitualmente utilizada para este tipo de comercio. Tres personas se encontraban a bordo y murieron durante la operación, que se realizó en aguas internacionales. El funcionario, en su mensaje, también desatacó que no se reportaron personas heridas entre las fuerzas estadounidenses como consecuencia del ataque.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

“Estos narcoterroristas están introduciendo drogas en nuestro país para envenenar a los estadounidenses en su propia tierra, y no lo lograrán”, escribió el funcionario estadounidense. En ese sentido, aseguró que este tipo de organizaciones serán tratadas exactamente igual que Al-Qaeda. “Seguiremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos”, agregó.

La ONU pidió a Estados Unidos que cese los ataques a supuestas narco lanchas en el Caribe

El ataque informado este sábado por la noche por Hegseth, a días de que Naciones Unidas instara a Estados Unidos a detener este tipo de operaciones contra embarcaciones señaladas como narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió el viernes que estos operativos podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”.

ONU pide a EEUU cesar ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico y denuncia "ejecuciones extrajudiciales" Ted Shaffrey - AP

Según el organismo, al menos 62 personas murieron en las últimas semanas en ataques armados realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones que Washington vinculó al narcotráfico. Familiares de algunas de las víctimas sostuvieron que entre los fallecidos había pescadores que no estaban involucrados en actividades ilegales.

En un comunicado oficial, Turk sostuvo que “estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables” y remarcó que Estados Unidos debe tomar “todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”. También señaló que las muertes ocurrieron “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional”.

El Alto Comisionado indicó también que enfrentar el narcotráfico en aguas internacionales debe enmarcarse en el cumplimiento de la ley y respetar los límites establecidos por el derecho internacional. En ese sentido, recordó que el uso intencional de la fuerza letal solo se puede permitir en el caso de ser un “recurso último” ante una amenaza inminente contra la vida.