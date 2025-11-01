Varios heridos en un ataque con arma blanca a bordo de un tren en Inglaterra

LONDRES.- Un ataque con arma blanca dejó varios heridos este sábado a bordo de un tren en la región de Cambridge, en el este de Inglaterra, informó la policía británica, y añadió que hubo dos detenidos.

“En estos momentos estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon, en el que varias personas fueron apuñaladas", declaró la policía británica de transportes en X.

“Dos personas fueron detenidas”, precisó la policía, y dijo que “varias personas fueron trasladadas al hospital”.

“Me llegan informes de escenas horribles en un tren en Huntingdon, Cambridgeshire. La policía de Cambridgeshire está en el lugar y dos personas han sido arrestadas”, confirmó el alcalde de Cambridge, Paul Bristow, en su cuenta de X recién sucedido el incidente.

Testigos describieron al diario The Times haber visto a un hombre con un cuchillo grande y a pasajeros escondiéndose en los baños para escapar del ataque. Un testigo declaró que había “sangre por todas partes” y que la gente estaba siendo pisoteada mientras intentaban huir.

Se cree que el ataque comenzó poco después de que el tren saliera de la estación de Peterborough. Un vocero del servicio de ambulancias del este de Inglaterra dijo que varias ambulancias, agentes tácticos y el equipo de respuesta a incidentes con materiales peligrosos se encontraban en el lugar.

Videos difundidos en redes sociales mostraron también por su parte escenas de patrulleros y vehículos de emergencia en el estacionamiento de la estación, y a policías armados corriendo hacia el tren detenido.

Todas las líneas cerradas

La empresa ferroviaria London North Eastern Railway (LNER) informó que todas sus líneas se cerraron mientras los servicios de emergencia se ocupaban del incidente. LNER, que presta servicios ferroviarios en el este de Inglaterra y Escocia, instó a los pasajeros a no viajar y advirtió de “importantes perturbaciones”.

“Los servicios de emergencia están atendiendo un incidente en la estación de Huntingdon; todas las líneas están bloqueadas. Nuestra recomendación es: ‘No viaje’. Por favor, posponga su viaje si le es posible”, señaló la empresa.

Las autoridades nacionales británicas reaccionaron consternadas a la información sobre el ataque del tren.

“El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante”, dijo el primer ministro Keir Starmer en un posteo de X.

“Mis pensamientos están con todos los afectados y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Quienes se encuentren en la zona deben seguir las indicaciones de la policía”, añadió el jefe de gobierno.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, confirmó el arresto de dos sospechosos e instó a la gente a “evitar comentarios y especulaciones en esta etapa inicial”.

Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011. Aunque Gran Bretaña tiene uno de los controles de armas más estrictos del mundo, Starmer ha calificado la proliferación de los delitos con armas blancas como una “crisis nacional”.

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el gobierno laborista ha intentado frenar su uso. Cerca de 60.000 cuchillos fueron “incautados o entregados” en Inglaterra y Gales en una década, según informó el miércoles pasado el Ministerio del Interior.

Llevar un cuchillo en público puede acarrear hasta cuatro años de cárcel, y el gobierno afirmó que los asesinatos con armas blancas se habían reducido en un 18% en el último año.

Agencias AFP y ANSA