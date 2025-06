¿Estados Unidos e Irán están técnicamente en guerra?

WASHINGTON.- Antes de ordenar los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán, el presidente Donald Trump no pidió permiso al Congreso, al que la Constitución estadounidense otorga la facultad exclusiva de declarar la guerra. Muchos demócratas, e incluso algunos republicanos, afirman que el ataque fue equivalente a una declaración de guerra y que Trump actuó ilegalmente.

Varios ayudantes de Trump dicen que no están de acuerdo, y dicen que el ataque fue una acción limitada dirigida únicamente contra las capacidades nucleares de Irán, lo que no se ajusta a la definición de guerra. “Esto no es una guerra contra Irán”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio a Fox News el domingo.

El vicepresidente JD Vance argumentó que Trump tenía “clara autoridad para actuar para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Iraquíes caminan sobre una bandera de Estados Unidos con la cara de Trump en protesta por la guerra en Medio Oriente AHMAD AL-RUBAYE - AFP

Sin embargo, más tarde el domingo, Trump escribió en internet que sus objetivos militares podrían ser mucho más amplios: “Si el actual Régimen Iraní es incapaz de HACER A IRÁN GRANDIOSO DE NUEVO, ¿¿¿por qué no habría un cambio de Régimen??? ¡¡¡MIGA!!!”, escribió, usando una sigla parecida a MAGA, sigla del eslogan político “Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo”.

Entre las críticas al ataque, que se produjo menos de dos semanas después de que Israel iniciara su campaña de bombardeos contra Irán, se dice que Trump no les dio a los legisladores, los políticos y el público estadounidenses tiempo suficiente para debatir el papel en un conflicto que, advierten los expertos, podría crecer rápidamente si Irán toma represalias.

El furor por los ataques repentinos se produce tras años de esfuerzos bipartidistas en el Congreso para tratar de poner mayores límites a la capacidad de un presidente para ordenar acciones militares, esfuerzos que surgieron debido a las desastrosas guerras estadounidenses en Medio Oriente y Asia Central.

Entonces, ¿está Estados Unidos en guerra con Irán? ¿Y tenía Trump autoridad para ordenar su ataque sin consultar al Congreso?

Una avioneta lleva el mensaje "Gracias, presidente Trump" por el río Hudson sobre Jersey City como respuesta al bombardeo estadounidense de las instalaciones nucleares de Irán. Milo Hess - ZUMA Press Wire

¿Qué dice la Constitución de EE. UU. sobre la guerra?

El Artículo I, Sección 8 de la Constitución asigna al Congreso decenas de poderes, como recaudar impuestos y crear oficinas de correos, así como la facultad de “declarar la guerra” y de “reclutar y patrocinar ejércitos”.

Los redactores de la Constitución consideraban esa cláusula un control crucial del poder presidencial, según un ensayo de los profesores de derecho Michael Ramsey y Stephen Vladeck para el Centro Nacional de la Constitución. Al principio de la historia estadounidense, el Congreso aprobaba incluso conflictos limitados, incluidos los enfrentamientos fronterizos con las tribus nativas americanas.

Pero la cuestión se complica con el Artículo II de la Constitución, que delimita los poderes del presidente, y que designa al mandatario como “comandante en jefe” del ejército estadounidense.

Los presidentes de ambos partidos, basándose en gran medida en dictámenes jurídicos redactados por abogados del poder ejecutivo, han citado ese lenguaje para justificar la acción militar sin la participación del Congreso.

Pasajeros conducen por un puente cerca de un edificio con un emblemático mural antiestadounidense en Teherán, el 22 de junio de 2025. - - AFP

El Congreso intentó imponerse con la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que dice que el presidente estadounidense debe “consultar con el Congreso antes de introducir a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades o en una situación en la que la inminente participación en hostilidades esté claramente indicada por las circunstancias”.

Pero los presidentes han hecho caso omiso repetidamente de ese lenguaje o han defendido una definición estrecha de la “introducción” de fuerzas. El Congreso ha hecho poco por hacer cumplir la resolución.

¿Qué dicen los congresistas de los ataques estadounidenses a Irán?

Los demócratas han criticado casi uniformemente a Trump por actuar sin consentimiento legislativo, y algunos republicanos también lo han hecho.

“Sus acciones son una clara violación de nuestra Constitución, al ignorar el requisito de que solo el Congreso tiene autoridad para declarar la guerra”, dijo el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, en una declaración que fue replicada por muchos de sus colegas.

El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, declaró a CBS News que no existía una “amenaza inminente para Estados Unidos” por parte de Irán.

El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, dijo en el mismo programa de la CBS que el Congreso debe actuar esta semana para reafirmar su papel en cualquier nueva acción militar estadounidense.

“¿Pensaríamos que es una guerra si Irán bombardeara una instalación nuclear estadounidense? Por supuesto que sí”, dijo Kaine. “Esto es EE.UU. lanzándose a una guerra elegida a instancias de Donald Trump, sin que haya ningún interés de seguridad nacional convincente para que EE.UU. actúe de este modo, especialmente sin un debate y una votación en el Congreso”.

Un hombre en una protesta pacifista levanta un cartel durante una manifestación cerca de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de junio de 2025, para protestar contra los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Algunos demócratas dicen que Trump ya ha ido imperdonablemente lejos. La representante Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, pidió el sábado por la noche un juicio político a Trump.

Los republicanos de línea dura rechazaron tales expresiones. “Él tiene toda la autoridad que necesita según la Constitución”, dijo el senador Lindsey Graham, por Carolina del Sur, a NBC News el domingo. Graham citó el poder de Trump como comandante en jefe en virtud del Artículo II de la Constitución.

“El Congreso puede declarar la guerra o cortar la financiación. No podemos ser el comandante en jefe. No puede haber 535 comandantes en jefe”, dijo Graham, refiriéndose al número combinado de representantes y senadores estadounidenses. “Si no les gusta lo que hace el presidente en términos de guerra, pueden cortar la financiación”.

En esta imagen satelital proporcionada por Maxar el 18 de junio de 2025, se muestra el reactor de agua pesada de Arak, en Irán, antes del ataque de Israel contra la instalación. (Maxar Technologies vía AP) Satellite image ©2025 Maxar Technologies

Graham señaló que el Congreso solo ha hecho declaraciones formales de guerra en cinco conflictos, y en ninguno desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ha habido un equivalente legal por parte del Congreso que el presidente George W. Bush fue el último dirigente estadounidense en solicitar con éxito: una autorización para el uso de la fuerza militar, a menudo denominada AUMF, por su sigla en inglés.

¿Qué dicen los juristas?

Varios abogados y académicos que han estudiado el derecho internacional de los conflictos armados afirman que, sin lugar a dudas, Estados Unidos está en guerra con Irán a efectos de la aplicación de ese derecho, y que Trump actuó violando los convenios internacionales.

“La respuesta breve es que, en mi opinión, esto es ilegal tanto en virtud del derecho internacional como del derecho interno estadounidense”, dijo Oona Hathaway, profesora de derecho internacional en la Facultad de Derecho de Yale, quien ha trabajado en el Departamento de Defensa.

El presidente Donald Trump se dirige a las tropas en la Base Aérea Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en la región, en Doha, Qatar, el jueves 15 de mayo de 2025. DOUG MILLS - NYTNS

Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado, coincidió en que Trump debía pedir autorización previa al Congreso. También dijo que “ciertamente existe un conflicto armado de EE.UU. con Irán, por lo que se aplica el derecho de guerra”.

El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó el ataque estadounidense de “violación escandalosa, grave y sin precedentes” del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe a los miembros de la ONU violar la soberanía de otros miembros.

Araghchi no dijo específicamente que su país esté ahora en guerra con Estados Unidos. Finucane también dijo que Estados Unidos había violado la Carta de la ONU.

Ryan Goodman, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, quien también ha trabajado en el Departamento de Defensa, dijo que “una cuestión importante tanto para el derecho interno como, especialmente, para el derecho internacional es la cuestión de la ‘inminencia’”.

El gobierno de Trump está justificando el ataque estadounidense diciendo que el desarrollo de un arma nuclear por parte de Irán era inminente, señaló Goodman.

Pero “la ley exigiría que el ataque fuera inminente”, dijo, y “es muy difícil ver cómo el gobierno puede cumplir esa prueba incluso bajo la interpretación legal más favorable”.

Incluso si uno se centrara en la cuestión de una bomba nuclear, las agencias de inteligencia estadounidenses han evaluado que Irán aún no había decidido fabricar un arma de ese tipo, aunque había desarrollado una gran reserva del uranio enriquecido necesario para ello.

¿Cuántas veces han pedido los presidentes la aprobación del Congreso para la guerra?

En las décadas transcurridas desde que el Congreso declaró la guerra a Japón y Alemania en 1941, los presidentes estadounidenses se han unido o han iniciado conflictos importantes sin el consentimiento del Congreso en repetidas ocasiones.

El presidente Harry S. Truman envió fuerzas estadounidenses a Corea. El presidente Ronald Reagan ordenó acciones militares en Libia, Granada y Líbano; el presidente George H. W. Bush invadió Panamá; el presidente Bill Clinton ordenó el bombardeo de objetivos mayoritariamente serbios durante la guerra de Kosovo; el presidente Barack Obama se unió en 2011 a una campaña de bombardeos de la OTAN contra el gobierno de Muamar Gadafi en Libia y dirigió una campaña militar contra el Estado Islámico en Siria e Irak.

De izquierda a derecha: George H.W. Bush; el presidente electo Barack Obama; el presidente George W. Bush; Bill Clinton; Carter. DOUG MILLS - NYTNS

Obama rompió con esta tendencia en septiembre de 2013, cuando decidió no lanzar un ataque planeado contra Siria sin solicitar antes la autorización del Congreso. El ataque fue impopular en el Congreso, que nunca celebró una votación, y Obama no actuó.

El presidente George H. W. Bush obtuvo la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar contra Irak en 1991. Su hijo, George W. Bush, hizo lo mismo con solicitudes separadas para Afganistán e Irak antes de ordenar las invasiones de esos países en 2001 y 2003.

En los años transcurridos desde los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, varios presidentes han ordenado innumerables ataques aéreos e incursiones de operaciones especiales en suelo extranjero para matar a presuntos terroristas. Estos se han basado en gran medida en interpretaciones amplias de las dos autorizaciones para el uso de la fuerza militar que el Congreso concedió al poder ejecutivo para la llamada guerra contra el terrorismo.

Emma Ashford, estudiosa de la política exterior estadounidense en el Centro Stimson, dijo que en las guerras posteriores al 11-S, “algunos presidentes han dejado en gran medida de pedir permiso en absoluto”.

En enero de 2020, Trump decidió no consultar al Congreso antes de ordenar un ataque aéreo que mató a un alto mando militar iraní, Qasem Soleimani, mientras se encontraba de visita en Irak. Muchos miembros del Congreso dijeron que era un claro acto de guerra que probablemente iniciaría hostilidades más amplias. Irán respondió disparando 27 misiles contra las fuerzas estadounidenses en Irak, causando lesiones cerebrales traumáticas a unos 100 soldados estadounidenses. Pero el conflicto no se extendió más.

El año pasado, el presidente Joe Biden ordenó ataques aéreos estadounidenses contra la milicia hutí en Yemen sin obtener el permiso del Congreso, y Trump hizo lo mismo este año.

Manifestantes ondean banderas iraníes y palestinas mientras uno de ellos sostiene un cartel con al imagen del fallecido general de la Guardia Revolucionaria Iraní Qassem Soleimani, asesinado en un ataque de dron estadounidense en 2020 Vahid Salemi - AP

Los avances en la tecnología militar, incluidos los drones y las municiones guiadas de precisión, han permitido a los presidentes actuar con un riesgo inicial mínimo para las fuerzas estadounidenses. Funcionarios militares afirman que el ataque del sábado en Irán, llevado a cabo por bombarderos invisibles B-2, no encontró resistencia.

Pero los críticos dicen que la acción abre las puertas a represalias iraníes que podrían desembocar en una guerra a gran escala.

Los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y el Senado han manifestado su apoyo al ataque, pero los demócratas y algunos republicanos exigen que el Congreso apruebe cualquier otra acción militar.

Kaine, quien forma parte de las comisiones de Servicios Armados y Relaciones Exteriores, presentó la semana pasada una resolución en el Senado que exige que Trump obtenga la aprobación explícita del Congreso antes de emprender una acción militar contra Irán. Kaine dijo el domingo que la medida seguía siendo pertinente y que esperaba que se sometiera a votación esta semana.

Massie, el republicano de Kentucky, presentó la semana pasada en la Cámara una resolución similar sobre poderes de guerra junto con Ro Khanna, demócrata por California.

“Cuando dos países se bombardean a diario en una guerra activa, y un tercer país se une al bombardeo, eso es un acto de guerra”, escribió Massie en las redes sociales el domingo.

Massie dijo estar “asombrado por la gimnasia mental” que han empleado los defensores de Trump para argumentar que Estados Unidos no estaba entrando en una guerra al atacar las instalaciones nucleares iraníes.