Estados Unidos: Joe Biden “está en forma” para gobernar a sus 80 años, según un riguroso examen médico

El presidente estadounidense Joe Biden se sometió este jueves a un riguroso examen médico en medio de las distintas especulaciones que se abrieron en el último tiempo sobre su salud. El informe final concluyó que, a sus 80 años, “está en forma” para desempeñar sus funciones como mandatario, según detalló la Casa Blanca.

“ El presidente Biden sigue siendo un hombre sano y vigoroso de 80 años, apto para ejecutar con éxito los deberes de la presidencia ”, afirmó el doctor Kevin O’Connor en un informe después de que este jueves le haya realizado un examen físico exhaustivo.

Un examen neurológico “extremadamente detallado” no encontró hallazgos que pudieran ser compatibles con un accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple o mal de Parkinson. El estudio, no obstante, no menciona si Biden se sometió a test cognitivos, una prueba sugerida por médicos para los adultos mayores.

Por otro lado, se le extrajo una pequeña lesión del pecho, que fue enviada al laboratorio para realizar una biopsia, según aclaró el médico presidencial. Los resultados de ese estudio aún están pendientes.

El jefe de Estado norteamericano se sometió temprano por la mañana a una revisión integral en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Maryland. Se trató de un examen de rutina, el segundo desde que se encuentra al frente del gobierno estadounidense. Dos años atrás la conclusión había sido similar y no se habían hallado mayores problemas en su salud.

El informe es vital para las ambiciones de buena parte de la Casa Blanca. Se presume que Biden oficializará en los próximos meses su intención de competir nuevamente por la presidencia en 2024, según publicó CNN. En caso de que se presente, tendrá 81 años durante las elecciones presidenciales, y 86 al final del segundo mandato.

Biden ha enfrentado cuestionamientos sobre su edad por parte de críticos conservadores. De hecho, ha protagonizado algunos bloopers que llamaron la atención. Varios demócratas han expresado dudas sobre su estado de salud. Su respuesta habitual ante ese tipo de cuestionamientos ha sido siempre la misma. “Mírame”, suele decir al destacar su fortaleza física y mental.

El líder estadounidense también ha rechazado las encuestas que señalan que varios votantes demócratas prefieren que otra figura los represente en los próximos comicios. “Eso no es lo que escucho”, respondió en una entrevista con Telemundo la semana pasada. Y desafió: “¿Hay alguna encuesta que sea precisa en estos días?”.

Los presidentes de Estados Unidos no están obligados a informar sobre su salud. De hacerlo, pueden elegir qué aspectos se hacen públicos y cuáles no. Según la prensa norteamericana, los distintos exámenes a los mandatarios en las últimas décadas afirmaron consistentemente que los jefes de Estados se encontraban “aptos” para gobernar”.

El examen

El informe médico, firmado por Kevin O’Connor, señaló que ninguna de sus condiciones preexistentes ha empeorado desde su último examen físico, que tuvo lugar 15 meses atrás.

Desde entonces, la afectación más notable ha sido cuando contrajo el Covid-19 durante el pasado verano. Sin embargo, Biden no tiene secuelas del coronavirus tras la infección.

El documento, divulgado por la Casa Blanca, tiene una descripción detallada del examen físico, incluida su altura de 1,82 metros y su peso de 80 kilogramos, casi tres kilos menos que en su último examen físico. Además, se señaló que no bebe ni fuma. A su vez, los exámenes de la cabeza, los oídos, los ojos, la nariz y la garganta resultaron normales.

El informe concluyó que Biden está "apto" para gobernar. (AP Foto/Evan Vucci)

El informe expone que Biden está bajo tratamiento por una fibrilación auricular no valvular (AFib), un latido cardíaco irregular que no representa un riesgo. O’Connor aseveró que el mandatario no experimenta síntomas de esa afección.

En tanto, el jefe de Estado experimenta “síntomas ocasionales de reflujo gastroesofágico”. Así se le llama la acción de tener que aclararse la garganta con frecuencia. Al parecer, se trata de un síntoma que se hace más presente después de las comidas.

Por último, según el informe, Biden mantiene una “marcha rígida”, para la cual le recetaron aparatos ortopédicos personalizados que le permitan ayudar al desplazamiento de sus pies. Y se le actualizó su receta de lentes de contacto. El documento destaca que el mandatario realiza ejercicio cinco días a la semana.

