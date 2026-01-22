Furor por los anteojos de sol de Macron: cuánto salen y las increíbles ganancias para su fabricante

PARÍS.– En una de las imágenes más llamativas de lo que va del año, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló ante el auditorio del Foro Económico Mundial de Davos con unos anteojos de sol de aviador, de cristales espejados azulados. Con ellos, el mandatario francés elevó el tono contra la administración de Donald Trump y defendió una Europa basada en principios: “Preferimos el respeto al Estado de derecho a la brutalidad”.

La elección de las gafas no fue estética, sino médica. Días antes, Macron ya había aparecido en público en Francia con los mismos anteojos, y explicó que sufría una hemorragia subconjuntival en uno de sus ojos: la rotura de un pequeño vaso sanguíneo que le provocó una llamativa mancha roja en la parte blanca del globo ocular.

El médico jefe de la presidencia confirmó que el mandatario debía protegerse de la luz mientras se resolvía la lesión. Sin embargo, la explicación no impidió la sorpresa en Davos, incluido del propio presidente estadounidense, que lo chicaneó públicamente: “Emmanuel, te vi ayer con esas bonitas gafas de sol. ¿Qué demonios pasó? Lo vi ponerse duro”.

El propio Macron había anticipado el impacto simbólico de la imagen. En su primera aparición con las gafas, aludió con humor a la cultura popular: “Pueden verlo como una referencia no intencionada a Eye of the Tiger”, dijo, en referencia a la canción de Rocky III. “Es una señal de determinación”, añadió.

Una lectura que se vería reforzada en Davos, cuando el presidente francés defendió la soberanía europea y calificó de “amenazas inaceptables” las advertencias de Trump sobre la imposición de aranceles a los países que se opongan a sus planes sobre Groenlandia.

Pese a la dureza del discurso, los anteojos terminaron robando el protagonismo. “¿Pueden las gafas de sol de Macron salvar a Occidente?”, se preguntaba el diario británico The Telegraph en un análisis sobre la tensa cumbre.

“¿Top Gun o Terminator?”, ironizaba Le Parisien, recolectando una avalancha de memes que iban desde rayos saliendo de los ojos del presidente hasta montajes que lo situaban en Miami Vice o como el rebelde Maverick de la saga Top Gun, enfrentado a Trump. Otros recordaban el parche ocular que lució en 2023 el entonces canciller alemán Olaf Scholz.

Para Philippe Moreau-Chevrolet, profesor de Comunicación Política en Sciences Po, la imagen funcionó como un potente mensaje visual: “Esas gafas eran, involuntariamente, un vocabulario gráfico muy adecuado al mensaje que quería transmitir”. A su juicio, otorgaron a Macron “una dimensión hollywoodiense, a la vez cool y viril, que respondía directamente a Trump”.

Paradójicamente, fue el propio presidente estadounidense quien amplificó el fenómeno al bromear sobre “el tipo duro con sus lindas gafas de sol”. “Trump se vio superado en el registro de la cultura pop y del superhéroe. Fue una apuesta arriesgada en términos de comunicación, pero resultó exitosa”, concluye el analista.

Boom de ventas

Más allá del fenómeno viral, la elección del modelo no es inocente. Las gafas de aviador nacieron a finales de la década de 1930, cuando el coronel estadounidense John A. Macready encargó a Bausch & Lomb unas lentes que redujeran los destellos en los pilotos de aviación. El resultado fue una montura metálica ligera, compatible con el casco, y lentes amplios de color verde o negro para contrarrestar la luminosidad. Desde entonces, su vinculación militar las ha convertido en símbolo de autoridad y determinación.

Una iconografía que no es ajena a la política estadounidense. Antes de ser apodado despectivamente por Trump como "Sleepy Joe" (“el dormilón Joe”), Joe Biden fue durante años “Aviator Joe”, como lo bautizó The New York Times en 2022 por su predilección por ese modelo. “Sabes que tiene un buen día cuando lleva sus aviator”, explicaba entonces su asesora Lis Smith. En Davos, Emmanuel Macron pareció apropiarse de ese mismo código visual para enviar un mensaje político que, esta vez, se expresó tanto con palabras como con una imagen.

El impacto trascendió la política y alcanzó al mercado. El fabricante de las gafas, la marca francesa de alta gama Henry Jullien, propiedad del grupo italiano iVision Tech, se vio desbordado por el interés. Su página web llegó a colapsarse por el aumento de visitas, lo que obligó a habilitar una plataforma temporal específica para la compra del modelo.

La compañía confirmó que se trataba del modelo Pacific S 01, con un precio de 659 euros (unos 770 dólares).

En bolsa, las acciones de iVision Tech se dispararon cerca de un 28%, añadiendo alrededor de 3,5 millones de euros (4,1 millones de dólares) a su capitalización.

“Esto ciertamente creó un efecto sorpresa en las acciones”, reconoció el CEO de la empresa, Stefano Fulchir, quien aseguró haber enviado ese modelo a Macron en 2024.

