Estados Unidos: detuvieron al exmarido de Jill Biden por el asesinato de su esposa
Su pareja, Linda, fue hallada sin vida en diciembre tras una disputa doméstica en Wilmington
- 2 minutos de lectura'
La policía arrestó el lunes a William Stevenson, el primer esposo de la ex primera dama Jill Biden, acusado del asesinato de su mujer, Linda Stevenson, quien fue hallada sin vida en diciembre tras una disputa doméstica en la ciudad de Wilmington, Delaware.
Tras varias semanas de peritajes y una exhaustiva investigación por parte de la Policía del Condado de New Castle, un gran jurado del estado dictó la acusación formal por homicidio en primer grado lo que derivó en la inmediata detención del hombre de 77 años.
Stevenson se encuentra actualmente detenido en la Institución Correccional Howard Young tras no pagar una fianza de US$ 500.000 en efectivo, según informó la policía.
Según medios locales, Linda Stevenson fue encontrada inconsciente el 28 de diciembre de 2025 en la sala de estar de su casa ubicada en la cuadra 1300 de Idlewood Road en el vecindario de Oak Hill. Murió a pesar de las medidas de salvamento que le practicaron los agentes en el lugar.
El comunicado de prensa de entonces informó que su cuerpo había sido entregado a la División de Ciencias Forenses de Delaware para la autopsia. No se presentaron cargos durante la investigación de la muerte.
Jill Tracy Jacobs se casó con Stevenson en febrero de 1970. Se divorciaron en 1975 y, aproximadamente una década después, el hombre se casó con Linda. Jill, por su parte, conoció a Joe Biden en marzo de 1975 y contrajeron matrimonio en 1977.
Stevenson es el antiguo propietario del bar The Stone Balloon en Newark, que albergó actuaciones desde Bruce Springsteen & The E Street Band hasta George Thorogood y Cheap Trick.
