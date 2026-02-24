Una encuesta revela que la mayoría de estadounidenses ve a Trump más errático con la edad

WASHINGTON.- Seis de cada diez estadounidenses, incluida una porción significativa de republicanos, consideran que el presidente Donald Trump se ha vuelto errático a medida que envejece, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta de seis días concluyó el lunes, un día antes de que el mandatario de 79 años dé su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso después de un mes de airadas reprimendas a legisladores y jueces.

En general, el 61% de los encuestados afirmó describir a Trump como alguien “errático con la edad”. El 89% de los demócratas, el 30% de los republicanos y el 64% de los independientes lo describieron así.

Debate sobre la edad en el liderazgo de Estados Unidos SAUL LOEB� - AFP�

El vocero de la Casa Blanca, Davis Ingle, dijo que los resultados de la encuesta eran ejemplos de “narrativas falsas y desesperadas” y que “la agudeza de Trump, su energía incomparable y su accesibilidad histórica” ​​lo diferenciaban de su predecesor en el cargo, el demócrata Joe Biden.

La popularidad general de Trump ha cambiado poco en los últimos meses. Alrededor del 40% de los encuestados en la última encuesta aprobaron su gestión como presidente, un aumento de dos puntos porcentuales respecto a principios de mes. Si bien comenzó su mandato con un índice de aprobación considerablemente más alto, del 47%, su aprobación se ha mantenido a uno o dos puntos de su nivel actual desde abril.

El envejecimiento del liderazgo estadounidense

La mayoría de los estadounidenses piensa que los líderes políticos del país son, en general, demasiado viejos.

Alrededor del 79% de los encuestados coincidió con la afirmación de que “los funcionarios electos en Washington, D. C., son demasiado mayores para representar a la mayoría de los estadounidenses”. La edad promedio en el Senado estadounidense es de unos 64 años, y en la Cámara de Representantes, de 58.

Los encuestados demócratas eran ligeramente más propensos a pedir políticos más jóvenes: el 58% de ellos dijo que el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, de 75 años, era demasiado mayor para trabajar en el gobierno.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, revisa su reloj durante una entrevista en el Capitolio, Washington Ben Curtis - AP

Trump regresó al cargo en enero de 2025 a los 78 años, convirtiéndose en el presidente de mayor edad en la historia el día de su investidura. Desde entonces, ha presentado nuevas políticas y propuestas a un ritmo vertiginoso, imponiendo aranceles radicales a las importaciones de docenas de países y desplegando agentes federales enmascarados por todo el país para combatir la inmigración no autorizada.

A menudo ha adoptado un tono de enojo en sus declaraciones públicas, incluyendo la semana pasada cuando se declaró " absolutamente avergonzado " de que la Corte Suprema de Estados Unidos, de tendencia conservadora, anulara muchos de sus aranceles por considerarlos ilegales. Trump procedió a restablecer una serie de nuevos aranceles, argumentando que podía hacerlo con otra autoridad legal. En noviembre, atacó a los legisladores demócratas que instaron a los miembros del ejército estadounidense a rechazar cualquier orden ilegal, llamándolos traidores que podrían ser ejecutados.

Una extraña imagen donde el entonces presidente Joe Biden le muerde la pierna a un bebé disfrazado de pavo Ben Curtis - AP

Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 en parte porque se consideraba que Biden, su predecesor demócrata en la Casa Blanca, había perdido agudeza mental con la edad. Biden terminó su mandato a los 82 años, la edad más avanzada de cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Trump va camino de batir ese récord y cumplirá 80 años en junio.

Solo el 45% de los encuestados en febrero dijeron que describirían a Trump como “mentalmente agudo y capaz de enfrentar los desafíos”, frente al 54% de una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en septiembre de 2023.