Estados Unidos: otro tiroteo con agentes federales deja un herido grave en un paso fronterizo con México

En un contexto de creciente tensión en Estados Unidos por las redadas migratorias, este martes un nuevo tiroteo en Arizona dejó a una persona en estado crítico y volvió a involucrar a agentes de la Patrulla Fronteriza.

El hecho fue confirmado por el jefe de la policía del condado de Pima, Chris Nanos, quien aclaró que su oficina se encuentra trabajando con el FBI y autoridades federales para esclarecer las causas que habrían originado el tiroteo ocurrido este martes en el poblado de Arivaca, situado a unos 16 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.

Se trata de una zona de paso muy transitada por los migrantes y también lugar de tensiones en el pasado entre los defensores de los migrantes y la Patrulla Fronteriza.

“Estamos trabajando en coordinación con la Oficina del FBI en Phoenix-Tucson y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos”, detalló Nanos en un comunicado sobre la investigación en curso.

Según informó la policía al medio noticioso Arizona Daily Star, el tiroteo involucró a un agente fronterizo y a un sospechoso, que resultó gravemente herido.

Los bomberos de Santa Rita informaron que respondieron al tiroteo y que la persona herida estaba bajo custodia.

“El cuidado del paciente fue transferido a un helicóptero médico local para un transporte rápido a un centro de trauma regional”, informó la oficina de bomberos.

Este episodio se da mientras la administración de Donald Trump enfrenta severos cuestionamientos por su política migratoria. Agentes mataron a tiros a Renee Good, una madre de 37 años, y días atrás a Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años.

El caso Pretti

Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, murió el sábado tras recibir unos diez disparos de agentes de inmigración mientras aparentemente los filmaba, hecho que desató una fuerte reacción política y cuestionamientos sobre el operativo.

En esta imagen sin fecha, proporcionada por Michael Pretti, aparece Alex J. Pretti, el hombre abatido por un agente federal el sábado 24 de enero de 2026, en Minneapolis. (Michael Pretti vía AP) Michael Pretti

Si bien el DHS sostuvo que los agentes iniciaron el tiroteo en defensa propia porque Pretti tenía un arma con dos cargadores, evidencia difundida posteriormente por The New York Times, The Washington Post y The Wall Street indicaría que lo asesinaron cuando estaba indefenso y lo remataron de varios tiros mientras yacía en el suelo.

La información que recabaron los medios estadounidenses reveló que Pretti se encontraba filmando el accionar al parecer violento de los agentes federales contra algunos manifestantes y que, cuando lo detectaron, fueron a buscarlo.

En el minuto a minuto que publicaron los principales medios de Estados Unidos, se puede apreciar que Pretti es desarmado antes de recibir un disparo a quemarropa en la espalda por parte de uno de los agentes. En total, según The New York Times, se escucharon al menos 10 disparos realizados por dos de los uniformados que rodeaban a la víctima.

La muerte de Pretti derivó en el apartamiento del comandante de la Patrulla Fronteriza que estuvo a cargo del polémico operativo antiinmigración en Minneapolis, Gregory Bovino, según confirmaron medios norteamericanos.

En su reemplazo, Trump designará a su zar fronterizo, Tom Homan, a cargo de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota.

Así, Homan reportará directamente a la Casa Blanca, luego de que Bovino fuera criticado por afirmar que Pretti planeaba “masacrar” a los agentes, una descripción que las autoridades no habían corroborado y que los videos difundidos después demostraron que era falso.