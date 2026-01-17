Qué es el “Consejo de la Paz” que Trump creó para Gaza y a qué líderes invitó además de Milei

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado la creación de un “Consejo de la Paz” integrado por personalidades internacionales, que asesorará al flamante comité palestino encargado de administrar en lo cotidiano la Franja de Gaza, y formuló una invitación para integrarse al grupo a los líderes de la Argentina, Brasil, Paraguay, Egipto, Turquía, y Canadá.

En su comunicado, la Casa Blanca los definió como “líderes con experiencia en diplomacia, desarrollo, infraestructura y estrategia económica”.

Los anuncios de la invitación a estos líderes llegaron después de que el presidente estadounidense nombrara como directivos de ese organismo a su secretario de Estado, Marco Rubio; al exprimer ministro británico Tony Blair, y a los negociadores Jared Kushner -su yerno- y Steve Witkoff.

Trump ya se había declarado presidente del organismo que él mismo creó, en momentos en que promueve una controvertida visión de desarrollo económico en el territorio palestino, que hoy por hoy yace en ruinas tras más de dos años de implacables bombardeos israelíes, en una ofensiva que comenzó como represalia del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Una imagen difundida por el Servicio de Información Estatal de Egipto muestra al Director de Inteligencia General egipcio, Hasan Rashad, reunido con el palestino Ali Shaath (Arriba a la izquierda), presidente del Comité de Gaza y sus miembros en El Cairo el 17 de enero HANDOUT� - EGYPTIAN STATE INFORMATION SEVIC�

Por su parte, Israel cuestionó este sábado tanto la formación del “Consejo de la Paz” como del comité palestino responsable de administrar la Franja de Gaza, cuya creación fue anunciada el miércoles como parte del plan de paz impulsado por Trump.

“El anuncio de la composición del Comité Directivo de Gaza, que reportará al Consejo de Paz [creado por Trump], no fue coordinado con Israel y va en contra de su política”, señaló un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

The announcement regarding the composition of the Gaza Executive Board, which is subordinate to the Board of Peace, was not coordinated with Israel and runs contrary to its policy. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2026

Al parecer, según el diario israelí Maariv, la principal objeción de Israel es el eventual despliegue de tropas de Turquía y de Qatar en la Franja de Gaza. “Devolver la Franja a manos extranjeras sería una pérdida para Israel en la guerra”, señala el diario.

Los anuncios de este sábado sobre el Consejo de la Paz llegaron después de que el comité palestino de tecnócratas destinado a gobernar Gaza celebrara su primera reunión en El Cairo, a la que asistió Kushner, yerno de Trump, quien lleva meses trabajando con Witkoff en el tema.

El enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, junto al yerno de Trump, Jared Kushner Ludovic Marin� - Pool AFP�

Invitados

En Canadá, un alto asesor del premier Mark Carney dijo que el primer ministro tenía la intención de aceptar la invitación de Trump, mientras que en Turquía, un vocero del presidente Recep Tayyip Erdogan solo confirmó que se le había pedido convertirse en “miembro fundador” del consejo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, señaló que El Cairo estaba “estudiando” una solicitud para que el presidente Abdel Fattah al-Sisi se uniera.

Compartiendo una imagen de la carta de invitación, el presidente Javier Milei escribió en X que será “un honor” participar en la iniciativa como miembro fundador de la entidad.

El presidente brasileño, Lula da Silva, aún no se expresó respecto de la invitación, mientras que el paraguayo Santiago Peña dijo asumir “con honor la responsabilidad”.

Blair, agradecido

Por su parte, en un comunicado enviado a la agencia AFP, Blair dijo: “Agradezco al presidente Trump su liderazgo al establecer el Consejo de Paz y me honra haber sido designado para su Junta Ejecutiva”.

Blair es una figura controvertida en Medio Oriente por su papel en la invasión de Irak de 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que Blair fuera una “opción aceptable para todos”.

El exprimer ministro británico pasó años centrado en el conflicto entre Israel y los palestinos como representante del “Cuarteto para Medio Oriente” (Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia) tras dejar Downing Street en 2007.

La Casa Blanca dijo que el Consejo de Paz abordará cuestiones como “fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiamiento a gran escala y movilización de capital”.

Los otros miembros del consejo hasta ahora son el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, un empresario estadounidense nacido en la India; el multimillonario financiero estadounidense Marc Rowan, y Robert Gabriel, un leal colaborador de Trump que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Trump ha creado un segundo “consejo ejecutivo para Gaza” que parece estar diseñado para tener un papel de asesor. No estaba claro de inmediato qué líderes mundiales fueron invitados a cada consejo.

La Casa Blanca, que indicó el viernes que se nombrarían más miembros para ambas entidades, no respondió por ahora a una solicitud de comentarios.

Ataques de Israel

Washington anunció esta semana que el plan para Gaza pasó a una segunda fase, de implementar el alto el fuego formar un nuevo equipo de gobierno para la Franja y el desarme total de Hamas, cuyo ataque de octubre de 2023 contra Israel provocó la masiva ofensiva israelí.

El viernes, Trump nombró al general de división estadounidense Jasper Jeffers para dirigir una Fuerza Internacional de Estabilización, que tendrá la tarea de proporcionar seguridad en Gaza y formar una nueva fuerza policial que sustituya a Hamas.

Jeffers, de operaciones especiales del Mando Central de Estados Unidos, a finales de 2024 fue puesto a cargo de monitorear un alto el fuego entre Líbano e Israel, que ha continuado con ataques periódicos dirigidos contra militantes de Hezbollah.

Ali Shaath, jefe del comité tecnocrático palestino para la gestión de la Franja de Gaza llega a un hotel en El Cairo el 16 de enero de 2026. Ali Shaath, oriundo de Gaza y exviceministro de la Autoridad Palestina, encabezará el nuevo comité tecnocrático encargado de administrar la devastada Franja de Gaza, anunciaron los países mediadores el 14 de enero. Shaath, un veterano funcionario, en gran parte desconocido para el público en general, nació en la ciudad sureña de Khan Yunis en 1958 y posteriormente se trasladó a estudiar a El Cairo MOHAMMED ABED� - AFP�

Ali Shaath, originario de Gaza y exviceministro de la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania, fue designado para dirigir el comité de gobierno de la Franja.

El proyecto de Trump para la Franja de Gaza

Trump, anteriormente inversor inmobiliario, ha fantaseado en el pasado con convertir la devastada Gaza en una zona de complejos turísticos al estilo de la Riviera, aunque se distanció de los llamamientos a desplazar por la fuerza a la población palestina del lugar.

