Estrategia: el ambicioso plan a 20 años de la Armada de Brasil

Respecto al incendio en el depósito del Puerto de Beirut, la Fragata "Independência" continuaba patrullando el mar, en cumplimiento de las directrices de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, el 10 de septiembre de 2020 Crédito: Twitter Marinha do Brasil

La Armada de Brasil está buscando adquirir helicópteros de uso general de tamaño mediano y de ataque, antisubmarinos (ASW) y helicópteros de reconocimiento de acuerdo con el último Plan Estratégico de la Armada de Brasil, recientemente publicado, el Plano Estratégico da Marinha 2040 (PEM 2040), y citado por el medio Janes, una agencia de inteligencia de código abierto que se especializa en temas militares, de seguridad nacional, aeroespacial y de transporte.

El Plan Estratégico, que se dio a conocer públicamente el 10 de septiembre, exige que se implementen una serie de otras medidas nuevas durante los próximos 20 años.

Por ejemplo, la marina quiere aumentar significativamente la investigación y el desarrollo para implementar nuevos sistemas de a bordo, como de comunicaciones, detección, navegación y guerra electrónica. Los aumentos en investigación y desarrollo también están destinados a ayudar a impulsar la Base Tecnológica e Industrial de Defensa (DTIB) del país.

La armada también quiere lograr un mínimo de 65% de la disponibilidad operativa de barcos y aviones, actualizar la estructura organizativa de liderazgo del servicio, crear un escuadrón de guerra cibernética y reforzar su capacidad satelital para interceptar comunicaciones marítimas, según el plan.

La Armada de Brasil, con el apoyo de la aeronave "Super Cougar" del 2º Escuadrón de Helicópteros de Empleo General, infiltró a los Marines en los incendios principales de Poconé-MT Crédito: Twitter Marinha do Brasil

La Marina ahora se centrará más en las operaciones en el Océano Atlántico Sur, prestando especial atención a las amenazas como la piratería, la pesca ilegal, la delincuencia organizada, los conflictos urbanos, la disputa por los recursos naturales, la guerra cibernética, el terrorismo, el acceso ilegal al conocimiento, pandemias, desastres naturales y temas ambientales, según PEM 2040. La idea es controlar el acceso marítimo a Brasil.

El documento, que no describe cronogramas exactos, también cubre una gama de proyectos de modernización que se planificaron o iniciaron previamente pero que aún no se implementaron o concluyeron de manera efectiva, como la adquisición de barcos de caza de minas, de escolta, portaaviones, un barco de apoyo logístico, barcos de patrulla en alta mar, de apoyo antártico, de entrenamiento, de reconocimiento, vehículos aéreos no tripulados (UAV), aviones de combate y helicópteros ligeros de entrenamiento y utilitarios.

También pretende ampliar y modernizar el equipamiento del Cuerpo de Marines; desarrollando misiles antibuque, un Misil Antinavío de Superficie (Mansup) y un Misil Antinavío Aéreo (Manaer); y la construcción local del primer submarino nuclear del país, el SN Álvaro Alberto.

