Identificaron a un quinto argentino detenido en Venezuela y advierten que tiene un deterioro psicosocial

Mientras el gobierno nacional espera por la liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliano, el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia aseguró que hay otro argentino detenido en Venezuela, en el Helicoide. Se trata de un hombre de 52 años identificado como Gustavo Gabriel Rivara, quien no figura en registros oficiales sobre los capturados por el régimen de Nicolás Maduro y no tendría una familia reclamante.

La exembajadora venezolana en la Argentina y miembro fundadora del foro, Elisa Trotta, señaló que Rivara es el quinto argentino detenido: “Como más de mil inocentes, permanece en cautiverio en Venezuela. Está encerrado en el Helicoide, el mayor centro de torturas de Latinoamérica. Gustavo y todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato”.

El reclamo por la liberación de Rivara inició la semana pasada, cuando el sitio venezolano Reporte Ya advirtió la existencia de un quinto argentino detenido por el régimen chavista y explicó que el hombre nació el 24 de junio de 1973 en Buenos Aires. Además, testimonios aseguraron que presenta deterioro psicosocial por la detención e incomunicación.

A los 18 años, Rivara terminó sus estudios técnicos. A partir de allí, dedicó sus estudios universitarios a la teología e, incluso, se propuso ingresar en el seminario eclesiástico. Sin embargo, tras la muerte de su madre, se replanteó su vida y dio un cambio rotundo: empezó a viajar y conocer el mundo.

#14Ene #Excarcelaciones @betzaj: Recibí información directa de presos políticos sobre un ciudadano argentino que no figura en listas oficiales, no tiene documentos ni familia reclamante y se encuentra detenido en Venezuela.



Así fue que durante 15 años recorrió toda América, de punta a punta, en bicicleta y se convirtió en un experto en el folklore y las tradiciones populares de América Latina. También desarrolló la escritura a través de su sitio web, aunque en menor medida, ya que consideraba que le quitaba tiempo para sus aventuras. Sin embargo, lo hizo pero con un perfil más bajo e inadvertido.

Comenzó a estudiar los movimientos convulsos y las dictaduras de América desde que visitó Cuba por primera vez, en 2001. Luego, en 2002, fue detenido por la Policía Política de Venezuela y fue encarcelado en el Helicoide por el oficialismo mientras realizaba investigaciones sobre el régimen chavista. De todos modos, continuó realizando publicaciones, por lo que se estima que fue liberado y su salida no fue documentada.

Rivara editó dos libros sobre arte religioso en México junto con una editorial jesuita y otros de apologética cristina, sobre la separación en el seno de la iglesia Unidos por Cristo. Todos ellos los firmó bajo el seudónimo “Gabriel Freyre”.

De momento, fuentes gubernamentales argentinas y venezolanas no se pronunciaron sobre la detención de Rivara, por lo que se desconoce con certeza desde cuándo está detenido. Sin embargo existe una cuenta en la red social Facebook que pertenece a Gabriel Freyre y ha compartido publicaciones tras la captura de Maduro. “Noche de inquietud y zozobra en la ciudad de Caracas. Y además noche de diseño: bandera para mañana, protector de la tablet (y a filmar todo lo que ocurra)”, dice una publicación del 9 de enero en la que se ven los libros de Rivara y una bandera venezolana.

Una de las imágenes que compartió la cuenta de Facebook

En tanto, el 5 de enero, dos días después de la operación norteamericana, en la cuenta se posteó: “Creo que al fin se alinearán los planetas y que Venezuela pronto volverá a ser libre. Siento que todos los venezolanos son mis hermanos. Estoy orgulloso de ser partícipe y de contemplar en primera línea sucesos tan importantes para el continente, y agradezco; porque creo que todo lo vivido me ha caído siempre del cielo”. La anterior publicación a esta data del 27 de diciembre de 2024.

A su vez, comenzó a circular en redes sociales un video, presuntamente filmado por el propio Rivara, en el que se lo ve escapando de los efectivos policiales del régimen. El video correspondería a los instantes previos a ser detenido, días después de la captura de Maduro.

Por su parte, la semana pasada fue liberado el rehén argentino-isaraelí Yaacov Harary tras más de 450 días secuestrado por la tiranía chavista, mientras que el Gobierno espera por la excarcelación del gendarme Nahuel Gallo; del abogado penalista Germán Giuliano; y de Roberto Baldo, propietario de una pizzería en Caracas.