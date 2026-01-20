Dos días después de choque de trenes en España, recuperaron tres cuerpos entre las ruinas y una hipótesis cobra fuerza

MADRID.– Las autoridades españolas prevén terminar en las próximas horas las tareas de rescate de los cuerpos que todavía están atrapados en unos de los trenes que chocaron el domingo en las afueras de Córdoba. Dos grúas llegaron anoche a la localidad de Adamuz para remover los vagones que, tras el choque, cayeron en un terraplén de cuatro metros de profundidad. Los servicios de emergencia identificaron hasta el momento a 41 muertos en el accidente, aunque todavía hay personas que son buscadas por sus familiares.

Los rescatistas informaron que recuperaron tres cuerpos atrapados entre las ruinas del tren que se dirigía hacia Andalucía. La cifra coincide con las 43 denuncias de desaparecidos que se habían registrado durante las primeras horas del accidente. Además, las autoridades detallaron esta mañana que 39 pasajeros permanecían internados, de los cuales 13 están en unidades de terapia intensiva.

El rey de España Felipe VI y la reina Letizia se reúnen con miembros de los servicios de emergencia en el lugar de la colisión de trenes de alta velocidad en la que murieron al menos 41 personas, en Adamuz, sur de España CRISTINA QUICLER� - AFP�

La investigación de los peritos está ahora enfocada en qué fallo ocasionó el descarrilamiento del tren Iryo con destino a Madrid, que luego fue embestido por otra formación que circulaba en sentido contrario. Tanto el gobierno español como los expertos de la empresa italiana aseguran que la reconstrucción no tendrá una pronta resolución, pero desde ambas partes se centran en la hipótesis de un desperfecto en las vías, que ya fue detectado por los investigadores. Aunque todavía queda por resolver la incógnita sobre si esa fue la causa del accidente o, en cambio, fue una consecuencia del descarrilamiento.

El ministro de Interior, Fernando Marlaska, aseguró esta mañana ante los medios que “todas las hipótesis están abiertas” en una investigación que acaba de comenzar. “Tras las inspecciones sobre el terreno, se ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los rieles en el punto de inicio del descarrilamiento e inspeccionar la rodadura del tren Iryo”, agregó el ministro, después de una reunión de gabinete en La Moncloa.

Capturas de un video difundido por la Guardia Civil de España luego del choque entre dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, Córdoba HANDOUT� - Guardia Civil�

Así, las primeras hipótesis desestiman las posibilidades de un error humano o un exceso de velocidad y se enfocan en un problema de infraestructura. Los expertos estudian un problema con la soldadura de las vías como el motivo que hizo descarrilar el tren Iryo. Fuentes técnicas citadas por el diario El Mundo detallaron que las vías pueden haber cedido por el tráfico o por las condiciones meteorológicas y así podría haber perdido el control el primer tren que hacía el recorrido Córdoba-Madrid, que viajaba a 200 kilómetros por hora, muy por debajo de la velocidad máxima.

El gobierno español mantiene por ahora distancia sobre la investigación. Apenas se conoció el accidente, el ministro de Transportes, Óscar Puentes, aseguró que no entendía cómo se había producido el accidente. Enseguida informó que el tren que descarriló, construido en 2022, había tenido su última revisión hacía apenas 10 días y desde el entorno del funcionario agregaron en las últimas horas que las vías también habían sido sometidas a un examen de seguridad hacía dos meses.

La visita de los Reyes

Los reyes Felipe y Letizia visitaron este mediodía Adamuz, el pueblo de 4000 habitantes que se abocó por completo a tareas de rescate y acogida durante el accidente. Los monarcas se reunieron con Julio “El Ángel” de Adamuz, como apodaron los medios de comunicación a un joven de 16 años que fue uno de los primeros vecinos que se acercó hasta la zona del accidente para rescatar a los heridos más graves del siniestro. Después de conocer su historia, la Casa Real se contactó ayer con él para verlo en persona y agradecerle su valentía. “Veo en ti reflejada la juventud de España”, le dijo Felipe.

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España visitan el lugar de un choque de trenes en Adamuz, sur de España Joaquin Corchero� - Europa Press�

Después, los Reyes visitaron la zona del accidente acompañados de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

“Por buenas que sean las infraestructuras, hay accidentes. Este ha sido muy trágico”, dijo el Rey.

La agenda de la monarquía incluyó también un traslado hasta la ciudad de Córdoba para visitar a los heridos que permanecían internados y también conversar con los familiares de las víctimas.

Mientras se esperan noticias sobre las tareas de rescate, el gobierno adelantó ayer que el tramo ferroviario que une Madrid con el sur de España estará deshabilitado, al menos, durante dos semanas más porque luego de la limpieza de la zona se procederá al arreglo de la infraestructura que se dañó durante el accidente. La suspensión del servicio ferroviario volvió caótica la conexión con Andalucía, la comunidad autónoma más poblada del país.

Pasajeros esperan en la estación de tren de Madrid el domingo 18 de enero de 2026, tras el anuncio de la suspensión del servicio Carlos Luján� - Europa Press�

Apenas se conoció la noticia, la estación de Atocha se volvió ayer un hormiguero de pasajeros desesperados por cambiar o cancelar sus pasajes y, sobre todo, por encontrar la mejor manera de llegar a destino. La empresa estatal Renfe ofrece desde hoy un servicio de buses de larga distancia para trasladarse a la zona (que demora más tiempo que los trenes) y la empresa aérea Iberia anunció que aumentaría un 50% sus frecuencias a las ciudades del sur con un tope máximo de precio de 100 euros.