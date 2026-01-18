Chile: al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios fuera de control

(AFP) PENCO.- Chile vive por estas horas una similar situación de desesperación por los incendios forestales que atraviesan el sur del país, tal como ocurre en Argentina. En el caso del país trasandino, los focos ígneos dejaron a su paso al menos 16 víctimas fatales hasta el momento y unas 50.000 personas evacuadas, según informaron las autoridades locales.

Unos 3700 bomberos locales se encuentran combatiendo 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. “Estamos enfrentando un cuadro complejo”, alertó el ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, sobre los incendios que arrasaron durante la madrugada con varias zonas pobladas.

Su par en la cartera de Seguridad, el funcionario Luis Cordero, confirmó el deceso de 16 personas, todas víctimas civiles. Una de ellas había fallecido horas atrás en la región de Ñuble, agregaron los medios locales.

El epicentro de la tragedia donde mayor cantidad de muertos hubo se encuentra en las localidades de Penco y Lirquén, en Concepción, con varias casas completamente destruidas por el fuego, constató un periodista de la agencia AFP en el lugar.

“A las dos y media de la madrugada el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población de abajo”, contó Matías Cid, un estudiante de 25 años que reside en Villa Italia, en Penco. La velocidad de las llamas fue tal que “tuvimos que salir sólo con lo que teníamos puesto. Creo que nos quedamos 20 minutos más y nos morimos calcinados”, agregó. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo a los periodistas que solo en este lugar murieron calcinadas 14 personas.

En Lirquén el panorama era igual de desolador. El incendio avanzó en “segundos y quemó varias poblaciones”. Muchos de los vecinos “se salvaron del fuego porque arrancaron hacia la playa”, relató Alejandro Arredondo. “No quedó nada parado”, añadió el hombre de 57 años. En ese pueblo portuario residían unos 20.000 habitantes.

Incendio “descontrolado”

Las condiciones climáticas de este domingo “son muy difíciles” para dominar el incendio “que está absolutamente descontrolado”, aseguró el director de la Corporación Nacional Forestal de Biobío (Conaf), Esteban Krause. Se esperaban temperaturas por sobre los 30 grados y fuertes vientos en la zona damnificada.

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

El presidente Gabriel Boric, que se espera se acerque a la zona del desastre en las próximas horas, decretó en la madrugada de hoy el estado de “catástrofe” en Ñuble y Biobío. “Todos los recursos están disponibles”, informó en una publicación en su cuenta de X. La medida significa, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas locales toman el control de ambas regiones.

En los últimos años, los incendios forestales afectaron con fuerza a Chile, en especial en la zona centro-sur. El 2 de febrero de 2024, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar. Aquel siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía.