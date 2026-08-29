Estremecedor video: rescatan con vida a una niña de seis años en Nepal tras 60 horas atrapada entre los escombros

A 60 horas de la avalancha que inundó el norte de Nepal y que causó, hasta el momento, 633 muertes y más de 3000 desaparecidos, la Policía Fronteriza del país asiático rescató entre los escombros a una niña de seis años. La secuencia quedó registrada por la propia fuerza de seguridad nepalí.

La menor, identificada como Manisha Magar, fue hallada en la región de Timure, una de las más afectadas, en un hueco y bajo una gran cantidad de restos de casas destruidas y árboles caídos.

“La Policía Fronteriza Armada de Nepal, equipo BOP Timure Rasuwa, durante la operación de búsqueda y rescate, rescató de manera segura a la niña, quien había quedado enterrada bajo los escombros debido a una inundación y deslizamiento de tierra, y la trasladó a un hospital en helicóptero coordinando con el Ejército Nepalí”, confirmó la fuerza del país asiático mediante un comunicado.

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En el video que publicó la fuerza, se logra observar cómo diversos agentes comenzaron a remover los escombros, en un intento desesperado de llegar a la niña. En los alrededores al hecho, se divisa una suerte de calle completamente arrasada, plegada del barro que generó el paso del agua.

A los segundos, los efectivos pudieron entrar en contacto con Magar hasta que la alzaron y la trasladaron rápidamente entre brazos para recostarla, abrigarla y brindarle asistencia médica.

En una imagen posterior, se observa a la niña dentro de un establecimiento, todavía con algunas manchas de barro en su frente, pero sentada, abrigada y comiendo.

Más de 600 muertos

Este sábado las autoridades de Nepal confirmaron que la cantidad de fallecidos por la avalancha que impactó el miércoles ya generó 633 muertos.

Rescatistas en Nepal - - CNS

Por su parte, China reportó cinco fallecidos en la región autónoma del Tíbet. Además, hay más de 3000 desaparecidos.

Asimismo, Nepal ordenó a los equipos de rescate que buscan sobrevivientes ponerse a salvo tras recibir información acerca de la rotura de una represa del lado del Tíbet. Se indicó al personal que se mantuvieran en máxima alerta.

Calles arrasadas PRABIN RANABHAT - AFP

Son cientos los cuerpos que ya se recuperaron después de que el miércoles se desatara una pared de agua helada y lodo, similar a un tsunami, que sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en el Tíbet.

Entre las personas desaparecidas hay cientos de excursionistas que visitaban el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al nevado sagrado tibetano de Kailash.