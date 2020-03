Merle y Dolores "Dee" Tofte contrajeron coronavirus y murieron el mismo día Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de marzo de 2020 • 11:56

El otoño pasado, después de celebrar su 52 aniversario de bodas, Merle y Dolores "Dee" Tofte vendieron su casa en Vancouver, Washington, y se mudaron a una instalación de vivienda independiente donde se encargarían de su cocina y limpieza. Unas semanas después de la mudanza, Dee, de 85 años, tropezó y se rompió la cadera. Después de recuperarse en el hospital y en un centro de rehabilitación, se mudó a un hogar de acogida para adultos cercano que podría brindarle más atención médica. Merle, de 86 años, la visitaba todos los días .

A principios de marzo, Dee se sintió enferma primero . Aunque luchó con la enfermedad de Parkinson, su hija Lori Kohler dijo que se había sentido mejor que de costumbre y que no estaba temblando en su fiesta de cumpleaños número 85 la semana anterior. Para el 7 de marzo, estaba demasiado débil para ponerse de pie y su discurso se vio afectado, dijo Kohler a The Washington Post . Una ambulancia llevó a Dee al hospital.

Merle lo siguió cuatro días después. Tenía una tos viciosa, fiebre y dolor de cuerpo , dijo Kohler. Michelle Nusom Taylor, la hija menor de la pareja, siguió a la ambulancia que llevó a Merle al hospital el 11 de marzo. Dos días después, ambos Toftes dieron positivo por el nuevo coronavirus y Taylor tuvo que ser puesta en cuarentena de su familia durante 14 días. .

La gran pandemia de coronavirus es cruel, despojando a padres y abuelos de semanas, meses e incluso años de vida . Eliminó las formas habituales de decir nuestras últimas despedidas, antes y después de la muerte. Contener el virus significa que no hay visitas al lecho de muerte ni funerales , incluso cuando la pandemia se ha cobrado más de 3000 vidas en los Estados Unidos. La alternativa, el video chat y la llamada telefónica, son malos sustitutos de una mano apretada con amor o un último abrazo.

Pero los hijos de los Toftes no tenían otras opciones, al igual que miles de otras familias en duelo que ni siquiera pueden asistir a los entierros de sus seres queridos debido a restricciones destinadas a reducir el número de vidas interrumpidas por el coronavirus.

A sus cinco hijos se les prohibió visitar a Dee y Merle en el hospital . Mientras tanto, sus condiciones empeoraron. Merle, que tenía problemas respiratorios, fue colocado en un ventilador en el quinto piso del hospital, dijo Kohler. Dee también estaba luchando, dos pisos más abajo. El 16 de marzo, los médicos informaron a sus hijos que la pareja tenía pocas horas de vida .

La familia, cinco hijos y cuatro nietos repartidos en tres lugares en el noroeste del Pacífico, llamaron a Dee y Merle en FaceTime para despedirse. Dos nietas cantaron "A Bushel and a Peck" de Doris Day, que era la canción de amor favorita de la pareja para cantar juntas.

El 16 de marzo, menos de 10 días después de que Dee comenzó a mostrar síntomas, tanto ella como su esposo murieron en cuestión de horas . Fueron las dos primeras muertes relacionadas con el coronavirus en el condado, según el Oregonian.

"El hecho de que ambos se fueron juntos a pesar de que fue muy duro para nosotros, fue lo mejor para ellos. Si solo quedara uno, eso habría sido horrible", dijo Kohler. Nadie en la familia pudo asistir al entierro y su hija menor, Taylor, tuvo que permanecer en cuarentena lejos de su familia durante 10 días más. No se enfermó, pero el aislamiento agudizó el dolor de la muerte de sus padres. "No puedo estar con mis seres queridos", dijo Taylor en Facebook . " No puedo consolar a mis hijos que perdieron a sus abuelos. No puedo celebrar un servicio para mis padres o asistir a su entierro ".

Solo unas semanas antes, tanto Merle como Dee tenían una salud relativamente buena y un espíritu aún mejor. El 28 de febrero, sus hijos adultos se reunieron para conmemorar el 85 cumpleaños de Dee con una torta de chocolate, globos y regalos. Su esposo le regaló un reloj de pulsera nuevo. Sus hijos tenían conjuntos de pijamas a juego envueltos para regalo para la pareja. La familia se agolpó alrededor de Dee y Merle, quienes se tomaron de las manos, y todos sonrieron para un retrato familiar. "Es nuestra foto favorita porque fue nuestra última foto familiar juntos ", dijo su hija mayor Kohler a The Washington Post .

Menos de tres semanas después, tanto Dee como Merle sucumbieron a las infecciones por Covid-19. Fueron enterrados vistiendo sus nuevos conjuntos de pijamas a juego , sin un funeral debido a restricciones estatales en grandes reuniones.

Fueron la segunda y la tercera persona que dieron positivo a coronavirus en el condado de Clark , Washington, el 13 de marzo, pero los funcionarios de salud pública no pudieron determinar dónde la pareja había contraído la enfermedad porque ya había comenzado a extenderse dentro de la comunidad.

Kohler dijo que su familia todavía se pregunta dónde Dee y Merle contrajeron el virus . Podría haber sido pasado por un portador asintomático o por contacto con una superficie que tocó una persona enferma. Como sea que lo atraparon, el virus se cobró la vida "en un abrir y cerrar de ojos y se fueron" , reflexionó.

Su familia se sintió profundamente frustrada por los jóvenes que ignoran las órdenes estatales de quedarse en casa y las pautas de distanciamiento social. " La familia simplemente reza para que al contar nuestra historia la gente se dé cuenta ", pidió. "Tómelo todo en serio. Especialmente los jóvenes. Si crees que eres invencible, tienes parientes mayores, piensa en ellos ".

The Washington Post