Desde México, Evo Morales acusó a la OEA de "neogolpista" y cuestionó y Áñez

13 de noviembre de 2019 • 12:27

BOGOTÁ.- Luego de exiliarse en México, Evo Morales disparó contra la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que tildó de " neogolpista" y pidió a los militares y policías que "no metan bala al pueblo". Además, cuestionó la asunción de la senadora Jeanine Añez como presidenta interina en Bolivia.

Desde la Ciudad de México, Morales habló en una entrevista con una radio de Colombia, en la que consideró a la OEA como una institución "neogolpista", después de que informó "serias irregularidades" en las elecciones del 20 de octubre.

"Lamentablemente la OEA se ha sumado a ese golpe de Estado. Recomiendo (...) a los nuevos políticos de América Latina: cuídense de la OEA. La OEA es neogolpista para mí", dijo el dirigente del Movimiento del Socialismo.

Por otro lado, Morales cuestionó la proclamación de la senadora Jeanine Añez como presidenta interina en Bolivia y reclamó que la transición debe ocurrir de forma constitucional. " La única salida es respetar nuestra Constitución, recuperar la democracia. La única salida es respeto a los pueblos y especialmente a los movimientos sociales", dijo Evo.

En este contexto, llamó a las fuerzas de seguridad a que no "metan bala al pueblo". "He equipado a las fuerzas armadas no contra el pueblo, no para que las fuerzas armadas estén contra el pueblo, sino para que defiendan la patria. Lamento mucho que las fuerzas armadas estén ahora con un golpe de Estado", esbozó.

Evo Morales dimitió su cargo el domingo en medio de un fuerte avance de las protestas y el pedido de las fuerzas armadas de que renuncie al mando, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA), que denunció "graves" irregularidades en las elecciones del 20 de octubre.

Agencia AFP