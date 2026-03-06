Estados Unidos y Venezuela restablecerán relaciones diplomáticas tras años de ruptura

Estados Unidos y Venezuela anunciaron este jueves que restablecerán sus relaciones diplomáticas y consulares, en un giro político que se produce tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Las relaciones entre ambos países estaban suspendidas desde 2019, cuando el gobierno de Maduro decidió romper vínculos con Washington después de que Estados Unidos desconociera su reelección de 2018 y respaldara a un gobierno opositor paralelo encabezado por el entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

Tras la caída de Maduro el pasado 3 de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder de manera interina y comenzó a acercar al país a la administración estadounidense.

Entre las primeras medidas de su gestión, impulsó cambios en el sector energético destinados a atraer inversiones extranjeras. En particular, promovió reformas a la ley de hidrocarburos que reducen el control estatal sobre la industria petrolera y abren el sector a capitales privados.

El acercamiento entre ambos países se profundizó en las últimas semanas con la visita a Caracas de funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense. El secretario del Interior, Doug Burgum, concluyó este jueves una visita oficial de dos días, que se suma al viaje realizado el 11 de febrero por el secretario de Energía, Chris Wright.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump AFP

Tras reunirse con las autoridades venezolanas, Burgum calificó el balance de su visita como “fantásticamente positivo”, poco antes de que el Departamento de Estado anunciara formalmente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

“Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron restablecer las relaciones diplomáticas y consulares”, indicó el comunicado oficial difundido por Washington. Según el texto, la medida busca facilitar la cooperación bilateral para promover la estabilidad política, apoyar la recuperación económica del país y avanzar en un proceso de reconciliación política.

El Departamento de Estado agregó que el compromiso estadounidense apunta a acompañar un proceso gradual que permita crear las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente.

Washington tampoco había reconocido la segunda reelección de Maduro en 2024, cuestionada por la oposición venezolana, que denunció fraude en los comicios.

Por su parte, la cancillería venezolana afirmó en un comunicado que el restablecimiento de relaciones abre “una nueva etapa” en el vínculo bilateral, basada en el respeto mutuo. “Este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido”, señaló el texto.

La presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodrguez AFP

En paralelo, la embajada estadounidense volvió a operar en Caracas hace aproximadamente un mes, luego de varios años cerrada. Durante ese período, los asuntos vinculados con Venezuela se gestionaban desde Bogotá.

La visita de Burgum estuvo centrada principalmente en el sector energético y minero. El funcionario también encabeza el Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, un organismo orientado a fortalecer la seguridad energética del país.

Venezuela cuenta con importantes reservas minerales, entre ellas oro, diamantes, bauxita y coltán. Gran parte de esa actividad se concentra en el denominado Arco Minero del Orinoco, una extensa región de unos 112.000 km² donde operan grupos armados y organizaciones criminales.

Organizaciones ambientalistas advirtieron además sobre la expansión de la minería ilegal en esa zona, con impactos como la contaminación de ríos y la deforestación de grandes áreas de selva.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum AP

Durante su visita, Burgum aseguró que recibió “garantías” de seguridad por parte del gobierno venezolano para las empresas que decidan invertir en el sector.

En ese marco, el funcionario estadounidense acompañó a Rodríguez en la firma de acuerdos entre la petrolera estatal PDVSA y la empresa británica Shell, los primeros anunciados bajo el nuevo marco legal para el sector energético.

Desde 2019, el petróleo y el oro venezolanos se encontraban bajo embargo de Estados Unidos sobre Venezuela, aunque algunas multinacionales continuaron operando en el país mediante licencias especiales otorgadas por Washington.

Antes de abandonar Caracas, Burgum se mostró optimista sobre la recuperación del sector energético venezolano. “Sean las metas que se hayan fijado para 2026 en materia de producción de petróleo y gas, estoy seguro de que Venezuela las va a superar”, afirmó.

Venezuela posee las mayores reservas petroleras del mundo. Sin embargo, su producción cayó con fuerza en las últimas décadas: pasó de cerca de 3 millones de barriles diarios a comienzos de siglo a alrededor de 1,2 millones en 2025.

Con información de AFP