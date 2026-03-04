Día 5 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento en Medio Oriente
El conflicto en Medio Oriente sigue escalando tras la operación conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desató ataques de represalia contra territorio israelí y distintos puntos del Golfo. Con la tensión en aumento y el temor a una expansión regional, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Un submarino de EE.UU. hundió con un torpedo un barco de guerra de Irán en aguas internacionales. Por lo menos 87 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas tras el hundimiento de la fragata IRIS Dena, en un incidente ocurrido la madrugada de este miércoles en el Océano Índico.
- El Pentágono afirma que EE.UU. e Israel están a punto de controlar el espacio aéreo de Irán y lanza una advertencia: “Significa que volaremos día y noche, encontrando y terminando los misiles y la base industrial de defensa del Ejército iraní”, señaló el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
- Israel asegura que derribó un avión caza iraní por “primera vez en la historia”. Según informó el Ejército de Defensa de Israel (IDF), se trata de la primera vez en la historia que un F-35 logra abatir un avión tripulado en combate aire-aire.
- La Guardia Revolucionaria de Irán asegura tener el control total del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo a la entrada del golfo Pérsico.
- El número de misiles balísticos lanzados por Irán en las últimas horas se redujo en un 86% desde el primer día de la guerra contra Estados Unidos e Israel, y la cifra de drones también disminuyó.
Otros hechos de importancia
- La OTAN derriba un misil de Irán que se dirigía a Turquía y sube la tensión. Las defensas de la Alianza Atlántica interceptaron el proyectil balístico tras cruzar Siria e Irak. La Alianza Atlántica condenó el ataque y dijo que “se mantiene firmemente junto a todos los Aliados, incluida Turquía.
- EE.UU. asegura haber asesinado al funcionario iraní que planeó matar a Trump. “El líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump ha sido encontrado y asesinado. Irán intentó matar al presidente Trump y el presidente Trump se salió con la suya”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
- Pedro Sánchez le contestó a Donald Trump luego de que anunciara que cortará todo el comercio con España El presidente del gobierno español se refirió a las amenazas del republicano sobre romper relaciones comerciales con Madrid; “Así es como empiezan los grandes desastres”, afirmó.
- Francia movilizó al portaaviones Charles de Gaulle desde el Mar Negro al Mediterráneo por la guerra en Irán. La decisión va mucho más allá de un simple despliegue naval. París intenta posicionarse como garante de la seguridad marítima en un momento de máxima tensión global. El cierre del estrecho de Ormuz disparó los precios del petróleo y volvió a colocar en primer plano el control de las rutas energéticas.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el Estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
