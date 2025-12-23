¿Bachelet o Grossi? Kast se reunió con la expresidenta, pero mantiene el misterio sobre su candidato para la ONU

SANTIAGO, Chile.– La expresidenta chilena Michelle Bachelet afirmó que “el mundo está preparado” para que una mujer asuma por primera vez a la conducción de las Naciones Unidas y ejerza “un liderazgo diferente”, al confirmar su disposición a competir por la secretaría general del organismo multilateral.

La candidatura, impulsada por el presidente Gabriel Boric, abrió un debate político interno en el país andino y generó reacciones diversas, como la del mandatario electo, el conservador José Antonio Kast, quien se reunió con la exjefa de Estado pero evitó pronunciarse de manera definitiva hasta asumir formalmente el cargo el próximo 11 de marzo.

En una entrevista con la agencia AFP, Bachelet sostuvo que existe una “oportunidad histórica” para que una mujer lidere la ONU, una institución que en sus casi 80 años de existencia nunca estuvo encabezada por una secretaria general. “Las mujeres pueden traer otras características, otro tipo de liderazgos, que pueden ser firmes, pero que también incorporen el componente de humanidad necesario para enfrentar los problemas que existen hoy en el mundo”, afirmó la exmandataria socialista.

Dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), Bachelet fue propuesta formalmente por Boric como candidata para suceder al portugués António Guterres, quien concluirá su segundo mandato al frente de la ONU el 31 de diciembre de 2026. El respaldo del actual gobierno chileno se basa, además, en una práctica no escrita del organismo internacional, según la cual la secretaría general rota entre regiones. En esta ocasión, correspondería a América Latina y existe un amplio consenso diplomático de que el cargo debería recaer por primera vez en una mujer.

Bachelet aseguró que su eventual gestión apuntaría a modernizar el funcionamiento del organismo. “Creo que puedo contribuir a que la ONU sea más eficiente, más eficaz y más transparente”, afirmó la médica pediatra de 74 años, una de las figuras latinoamericanas con mayor trayectoria en el sistema multilateral.

Tras su primer mandato presidencial, Bachelet asumió como directora ejecutiva de ONU Mujeres, la agencia creada para promover la igualdad de género, y entre 2018 y 2022 se desempeñó como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su carrera política y diplomática también estuvo marcada por hitos históricos: fue la primera mujer ministra de Defensa de Chile y de América Latina, cargo que asumió pese a haber sido torturada por las propias Fuerzas Armadas durante la dictadura de Augusto Pinochet, en la que además murió su padre, un general de la Fuerza Aérea.

El respaldo Kast

La postulación de Bachelet, sin embargo, deberá contar con el respaldo del Estado chileno más allá del actual gobierno. En ese contexto se inscribe la reunión que mantuvo el lunes con el presidente electo José Antonio Kast, quien la visitó este lunes durante casi una hora y media en las oficinas de Horizonte Ciudadano, la fundación que preside la exmandataria.

Según explicó Kast, durante el encuentro dialogaron sobre seguridad, infancia, defensa y salud primaria, además de la candidatura a la ONU.

Pese a la expectativa generada, el líder de la derecha conservadora evitó comprometer su apoyo. “Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque hoy día soy presidente electo. No correspondería que emita un pronunciamiento sobre algo que solo me compete cuando asuma en propiedad el cargo”, señaló.

Kast agregó que “lo que corresponde hoy es respetar la institucionalidad” y recordó que actualmente “hay un presidente en ejercicio, que es Gabriel Boric”. En ese sentido, no descartó un eventual respaldo, pero lo condicionó a una evaluación de conveniencia nacional: “Depende de lo que le convenga a Chile”.

Otro candidato de peso en la carrera al máximo cargo en la ONU es el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien es respaldado oficialmente por el gobierno de Javier Milei, aliado de Kast, por lo que podría ser otro nombre que seduzca al líder conservador chileno.

Mientras tanto, Boric ya expresó su respaldo político a la candidatura de Bachelet, que se inscribe en una estrategia de proyección internacional del país y de fortalecimiento del multilateralismo, uno de los ejes discursivos de su política exterior. La eventual nominación también implicaría un despliegue diplomático y presupuestario significativo, un aspecto que comenzó a ser discutido en el debate público chileno.

Álvaro Elizalde, ministro del Interior de Chile, expresó ayer el apoyo del gobierno socialista a la candidatura de Bachelet. “Chile tiene la posibilidad de encabezar Naciones Unidas por la trayectoria de Michelle Bachelet. El llamado es a que dejemos la política interna de lado y pensemos en lo que es mejor para el país a nivel internacional”, afirmó Elizalde.

En el plano internacional, Bachelet se refirió además a distintos conflictos globales. Consultada sobre la escalada de violencia vinculada al narcotráfico en América, se mostró a favor de una mediación regional encabezada por líderes de peso como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. “Que pueda haber mediadores tan potentes de la región puede ser una solución”, afirmó.

La exmandataria chilena no es la única aspirante al cargo. Entre los nombres que suenan para suceder a Guterres figuran la costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (Unctad); la mexicana Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

