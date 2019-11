En el documento se afirma "para el cumplimiento de su misión, las Fuerzas Armadas tienen, entre otras, la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario" Fuente: Reuters - Crédito: Carlos García Rawlins

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 07:39

LA PAZ.- En una nueva muestra de su apoyo a los militares, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, aprobó un decreto que otorga 34,7 millones de bolivianos (más de cinco millones de dólares) a las Fuerzas Armadas para que los destinen a equipamiento y armas.

El 15 de noviembre, la mandataria -que asumió el puesto tras la renuncia de Evo Morales luego de unas elecciones polémicas y ante la presión del Ejército- aprobó el decreto número 4082 publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia en el que insistió así en que las Fuerzas Armadas tienen "la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden público", según lo publicado por el diario La Razón.

En el documento se afirma que "para el cumplimiento de su misión, las Fuerzas Armadas tienen, entre otras, la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden púbico, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado".

Crisis en Bolivia Fuente: Reuters

Esta decisión del gobierno interino se da horas después de que también confirmara que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan de los operativos para restablecer el orden en las calles, que desde hace más de una semana se encuentran tomadas por partidarios de Morales, que protestan contra lo que consideran un golpe de Estado. Además, ocurre en medio de las versiones que indican que se convocará a elecciones por decreto.

Las protestas en Bolivia estallaron tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, en las que Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un " fraude gigantesco". La Organización de Estados Americanos hizo una auditoría del proceso electoral en la que halló "irregularidades".

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y se fue a México, donde está en calidad de asilado político. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el líder indígena y otros altos cargos. Pero ni Morales ni sus seguidores reconocen a Áñez porque consideran que su estancia en el Palacio Quemado es fruto de un "golpe de Estado". Ella, por su parte, asevera que solo estará en el cargo el tiempo necesario para convocar nuevas elecciones.

24 muertos

Crisis en Bolivia Fuente: AFP

Un suboficial de la Policía que llevaba una semana internado por los golpes sufridos en los enfrentamientos murió ayer y elevó a 24 la cantidad de víctimas fatales por las protestas que se registran desde hace casi un mes.

El fallecido fue identificado como el sargento primero Juan José Alcón, quien quedó internado en un hospital de La Paz luego del saqueo al Comando Policial de la ciudad de El Alto, aledaña a la capital.

La escasez de alimentos agrava la crisis boliviana - Fuente: Reuters 01:16

Video

Un restaurante de pescado

Desde México, país al que llegó en medio de las marchas en su contra y luego de que los militares le quitaran el apoyo, Morales descartó llamar a la desmovilización a sus simpatizantes para facilitar un diálogo.

Además, denunció que exministros y asambleístas están siendo perseguidos, amenazados y que el actual no es un gobierno interino. "Gobierno interino es cuando el presidente se ausenta y hay una sucesión constitucional. La señora que está era segunda vicepresidenta de los senadores y se proclama presidenta. Es un gobierno de facto. Todavía no aprobaron ni rechazaron mi renuncia la Asamblea Legislativa. Si no ha rechazado, entonces ahora ¿quién es la presidenta interina?: la presidenta de Cámara de Senadores, Eva Copa".

"El cargo no se busca, el cargo te busca. Si acepté esta candidatura por última vez es porque me dijeron: que sea candidato", agregó el expresidente pese al resultado del referéndum de 2016, en el que el pueblo de Bolivia rechazó su cuarta candidatura.

Por último, al ser consultado sobre su futuro, dijo: " Mi gran deseo cuando termine mi gestión como presidente es ir a mi región y hacer un restaurante de tambaqui, que es un pescado. Yo los sirvo. Cobro el plato y, de paso, la foto te cobro".

Evo, desde México Crédito: DPA

Agencias Reuters, DPA y Télam