Ofensiva contra Venezuela: en varios ataques contra “narcolanchas”, Estados Unidos mató a ocho personas y busca sobrevivientes en el Pacífico

WASHINGTON.– El año 2025 terminó con múltiples ataques del Ejército estadounidense contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico, como parte de su campaña de presión contra Venezuela, que dejaron por lo menos ocho muertos, al tiempo que la Guardia Costera de Estados Unidos busca a los sobrevivientes de uno de los bombardeos, informaron el miércoles funcionarios estadounidenses.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses que operan en Centroamérica y América del Sur, anunció dos tandas de ataques llevados a cabo el martes y el miércoles, que elevaron el número de fallecidos en la ofensiva en el mar Caribe y el Pacífico oriental a por lo menos 115.

El martes, “tres embarcaciones de narcotráfico que viajaban en convoy” fueron atacadas en “aguas internacionales”, señaló el Comando Sur en un comunicado publicado en X, sin precisar dónde fueron los bombardeos.

“Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación fueron abatidos en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y alejándose antes de que enfrentamientos posteriores hundieran sus respectivas embarcaciones”, indicó.

El ataque a una narcolancha del 30 de diciembre

Junto al comunicado oficial, publicado en la red X, un video mostraba tres lanchas que navegaban juntas y luego una serie de explosiones los impactaban. El comando no aportó pruebas de que se tratara de narcotraficantes, un tema que ya despertó un fuerte debate dentro de Estados Unidos y en la región.

El ejército dijo que había notificado a la Guardia Costera para “activar el sistema de búsqueda y rescate”, sin ofrecer más detalles sobre el destino de quienes iban a bordo de los otros botes.

Horas más tarde, el Comando Sur emitió un segundo comunicado sobre ataques contra otras dos embarcaciones llevados a cabo el miércoles, el 31 de diciembre, en los que murieron cinco personas. Nuevamente, no estaba claro dónde ocurrieron los ataques.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo más de 30 ataques de este tipo en el Caribe y en el Pacífico oriental contra lo que asevera son embarcaciones usadas para contrabandear drogas a Estados Unidos, sin aportar ninguna evidencia concreta.

Sobrevivientes

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, informó que ocho personas abandonaron sus embarcaciones y estaban siendo buscadas, en el cuarto caso conocido de personas que sobrevivieron en estos ataques.

La Guardia Costera informó que había desplegado un avión C-130 para buscar sobrevivientes y que estaba trabajando con embarcaciones en la zona después de que el Pentágono le notificó el martes que había “marineros en peligro” (personas en el agua) en una zona no especificada del Océano Pacífico.

“La Guardia Costera de Estados Unidos está coordinando operaciones de búsqueda y rescate con embarcaciones en la zona, y un avión C-130 de la Guardia Costera está en camino para brindar mayor cobertura de búsqueda, con la capacidad de lanzar una balsa de supervivencia y suministros”, declaró la Guardia Costera en un comunicado.

La decisión de atacar las embarcaciones, pero no a los sobrevivientes, se produce tras revelarse que, durante el primer ataque de la ofensiva –el 2 de septiembre-, el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque posterior contra una presunta “narcolancha” que llevaba dos sobrevivientes a bordo.

Ese día, nueve personas murieron en el ataque inicial a una embarcación en el mar Caribe. Unos 30 minutos después, dos sobrevivientes se aferraron al casco, intentaron volcarlo sin éxito, luego se subieron y se deslizaron al agua, una y otra vez, según legisladores y personal del Congreso que vieron un vídeo del impacto y sus consecuencias o fueron informados al respecto.

El almirante Frank Bradley, comandante de la operación en ese momento, ordenó un segundo ataque, que mató a los dos sobrevivientes y desató una controversia sobre si esas dos personas seguían “en la lucha” o si técnicamente naufragaron, lo que convertía su muerte en un crimen de guerra.

El 16 de octubre, el ejército impactó una embarcación semisumergible en el Caribe. Dos hombres murieron, pero otros dos del barco fueron rescatados por el ejército estadounidense y repatriados en cuestión de días a Colombia y Ecuador. Ninguno fue procesado.

Casi dos semanas después, el gobierno de Trump anunció la muerte de 14 personas en cuatro embarcaciones el 27 de octubre en el Pacífico oriental. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que los impactos ocurrieron en aguas internacionales y que hubo un sobreviviente. Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate —las embarcaciones más cercanas a los impactos— fueron enviadas y rastrearon la zona, pero no encontraron rastro del sobreviviente.

“Ejecuciones extrajudiciales”

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques que presuntamente responden a una estrategia contra el narcotráfico pueden representar “ejecuciones extrajudiciales”, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó en particular a las autoridades estadounidenses a investigar la legalidad de estos ataques, al señalar “sólidos indicios” de “ejecuciones extrajudiciales”.

Los ataques se producen en medio de una campaña de presión contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de dirigir un cartel de drogas, y un masivo despliegue militar estadounidense en la región. El líder izquierdista -cuyo mandato asumido el año pasado no es reconocido por gran parte de la comunidad internacional tras denuncias de fraude en las elecciones de 2024- lo niega y acusa a Washington de buscar un cambio de régimen para apropiarse de las enormes reservas de petróleo del país sudamericano.

Trump declaró el lunes que Estados Unidos había “atacado” una zona de Venezuela donde se encuentran embarcaciones cargadas con drogas, lo que marca la primera vez conocida que Washington lleva a cabo operaciones terrestres en el país sudamericano.

Las autoridades afirmaron que el ataque terrestre no fue llevado a cabo por el ejército estadounidense y, según fuentes extraoficiales, fue la CIA la agencia encargada de ejecutarlo.

