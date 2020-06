Pesos pesados republicanos le dan la espalda a la reelección de Donald Trump

Donald Trump Fuente: AP - Crédito: Patrick Semansky

WASHINGTON.- Una larga lista de personalidades del Partido Republicano comenzaron a tomar distancia del presidente Donald Trump y ya anticiparon que no votarán por su reelección como presidente de Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran el exmandatario George W. Bush, que dijo que no respaldará al actual ocupante de la Casa Blanca, y el senador y excandidato presidencial republicano Mitt Romney. El exsecretario de Estado Colin Powell fue más allá: anunció que el 3 de noviembre pondrá en la boleta el nombre del demócrata Joe Biden.

La ruptura definitiva es consecuencia de una gestión considerada desastrosa por la pandemia y por las protestas tras la muerte de George Floyd. El frente anti-Trump entre los republicanos incluye a figuras que ya en 2016 no se alinearon con el magnate, desde siempre visto con malos ojos por gran parte del establishment del partido. Pero, como resaltó en un análisis The New York Times , eran otros tiempos: pocos creían que Trump lograría alzarse con la presidencia y no había ninguna agenda republicana que salvar.

En 2020, los republicanos corren el riesgo no solo de tener que ceder la Casa Blanca, sino también el Senado, a los demócratas, renunciando a las prioridades de la agenda conservadora que el magnate, para bien o para mal, en tres años y medio colocó en el centro de la política. Para muchos de ellos, Trump puso el apellido, pero sin representar de ninguna manera los valores partidarios. Es la razón del repudio de Bush.

Powell, primer jefe afroamericano de la diplomacia de Estados Unidos, definió por su parte a Trump como "un peligro para el país" que "se ha alejado" de la Constitución y "miente todo el tiempo".

También Cindy McCain, la viuda del fallecido senador John McCain, una de las figuras recientes más queridas del partido, anunció que votará por el candidato demócrata.

Otros parecen tentados de hacerlo. Entre los indecisos hay muchas personalidades de renombre, como los expresidentes de la Cámara de los Representantes John Boehner y Paul Ryan, la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice y el exsenador Jeff Flake.

