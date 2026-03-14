Finalmente, el papa León XIV se mudó al Palacio Apostólico que Francisco no quiso usar

ROMA.– El papa León XIV se mudó el sábado al departamento papal recién renovado en el Palacio Apostólico, instalándose así en la vivienda que el papa Francisco no quiso utilizar.

El Vaticano informó que los colaboradores más cercanos de León lo acompañarán en el departamento, el cual está ubicado en el tercer piso del Palacio Apostólico, con vista a la Plaza de San Pedro. La mudanza y la consolidación del equipo del Papa dejan entrever que se abre un nuevo capítulo a medida que su pontificado se aproxima a cumplir un año.

Después de ser elegido en mayo pasado, León siguió viviendo en su pequeño departamento en el Palazzo del Sant’Uffizio del Vaticano, sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe -la oficina de la Santa Sede que resguarda la doctrina-, el cual también cuenta con un puñado de departamentos privados para funcionarios vaticanos.

El papa León XIV asiste a la inauguración del Año Judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, en la Ciudad del Vaticano. SIMONE RISOLUTI� - VATICAN MEDIA�

Durante los diez meses siguientes, el Vaticano emprendió amplias renovaciones del departamento papal en el Palacio Apostólico, que no se utilizó durante los 12 años del pontificado de Francisco y necesitaba urgentemente una actualización del sistema eléctrico, la plomería y otros servicios para adecuarlos a las normas vigentes.

En los últimos meses, a medida que se acercaba la fecha de la mudanza de León, fue posible incluso ver a una grúa trabajando en el lugar.

Francisco optó por no vivir en ese departamento porque, según explicó, quería estar rodeado de otras personas. En su lugar, vivió en la residencia de Santa Marta, el hotel de estilo institucional en el Vaticano donde se alojan los sacerdotes visitantes y en el que los cardenales permanecen recluidos durante los cónclaves.

La selección de Francisco era coherente con su gusto sencillo y su desdén por la pompa del papado. Sin embargo, en la práctica, ello significó que todo el segundo piso del hotel se destinó al Papa, lo que redujo su capacidad para recibir huéspedes que pagan por su alojamiento.

La Casa Santa Marta, donde vivió Francisco durante su pontificado

A diferencia de Francisco, León, de la orden agustina y el primer papa estadounidense de la historia, ha dejado claro que se siente más cómodo usando la vestimenta tradicional y los accesorios del papado. Su decisión de mudarse al Palacio Apostólico ha sido elogiada en particular por los comentaristas conservadores, que la consideran una señal de respeto al papado como institución.

En realidad, León tomó posesión formal de la residencia en los días posteriores a ser elegido, al recorrer las salas de recepción y la pequeña capilla reservada para su uso personal. El departamento había quedado sellado, según exige el protocolo papal, con una cinta roja y cera, después de que Francisco muriera el 21 de abril, aunque en realidad falleció en su habitación del hotel. Une mes después, tras la asunción de León, fue reabierto.

Un nuevo capítulo

La mudanza de León deja entrever una especie de nuevo capítulo en un pontificado que parece estar cobrando impulso tras un inicio lento y deliberado.

Esta semana, León realizó su segundo gran nombramiento en la burocracia vaticana, donde varios prefectos están en edad de jubilación o ya la han superado. Designó a un sacerdote agustino, el arzobispo español Luis Marín de San Martín, como nuevo jefe de la oficina de caridad del Vaticano.

León XIV prefirió las formas y el estilo más tradicionales del papado. MARIO TOMASSETTI� - VATICAN MEDIA�

Aunque la Santa Sede no indicó quiénes se mudarían al departamento con León, él ha conformado un equipo de cuatro colaboradores cercanos.

Entre ellos están los dos hombres que con más frecuencia lo flanquean en público, y son quienes principalmente regulan el acceso de otras personas al pontífice: su secretario, monseñor Edgard Iván Rimaycuna Inga, de Perú, y el vicerregente de la casa pontificia, el padre Edward Daniang Daleng, sacerdote de Nigeria y colega de la orden agustina.

Además, León nombró a un exteniente de la Guardia Suiza, Anton Kappler, para que sea su segundo asistente administrativo en su oficina, junto al exgendarme Piergiorgio Zanetti.

Agencia AP y ANSA