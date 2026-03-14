Estados Unidos mostró con un video cómo fue el ataque a la isla iraní de Kharg

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque de precisión a gran escala contra la isla iraní de Kharg en la noche del viernes. En la mañana de este sábado, el gobierno norteamericano mostró en videos cómo fue la operación que apuntó contra el principal nodo petrolero de la república islámica.

“Las fuerzas estadounidenses atacaron con éxito más de 90 objetivos militares iraníes en la isla de Kharg, preservando al mismo tiempo la infraestructura petrolera”, afirmó el Centcom. El ataque destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de almacenamiento de misiles y múltiples instalaciones militares adicionales, según informó el ejército estadounidense en una publicación en la red social X.

El video compartido por el Comando Central muestra el ataque en varios de los objetivos contra los que apuntó Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró que el bombardeo fue uno de los más contundentes realizados en Medio Oriente y que logró destruir los blancos militares previstos en la isla.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

El viernes por la noche, el mandatario había señalado que la ofensiva fue ejecutada por el Centcom bajo su autorización directa y que las fuerzas estadounidenses cuentan con armamento “altamente sofisticado”. Además, reiteró que Washington está preparado para responder ante cualquier intento de amenaza proveniente de Teherán.

Incluso amenazó con “demoler” la infraestructura petrolera de la isla si Irán o cualquier otro actor intenta obstaculizar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de crudo a nivel mundial.

La isla de Kharg tiene un rol fundamental en el mercado energético

Aunque se trata de un territorio pequeño de apenas unos 22 kilómetros cuadrados frente a la provincia iraní de Bushehr, la isla de Kharg tiene un peso desproporcionado en el mercado energético global. Desde allí sale cerca del 90% del petróleo que Irán exporta al exterior, lo que la convierte en una pieza central para la economía del país.

Además, por su geografía, las aguas profundas que rodean la isla permiten el atraque de buques superpetroleros, algo que resulta más complejo en buena parte de la costa continental iraní. Gracias a esta característica, el enclave funciona como un punto logístico clave para la salida de crudo hacia compradores internacionales, entre ellos China.

El acceso a la isla está fuertemente restringido y su seguridad se encuentra bajo control de la Guardia Revolucionaria. Allí se concentran instalaciones que conectan los yacimientos petroleros iraníes con los mercados internacionales mediante una red de oleoductos submarinos y grandes terminales de almacenamiento.

Especialistas en energía y seguridad internacional advierten que el ataque significativo contra Kharg podría tener repercusiones globales. Además, existe el temor de que Teherán responda con acciones militares contra infraestructuras energéticas en países del Golfo, como Arabia Saudita o Bahrein, o incluso intente bloquear el estrecho de Ormuz.

En paralelo, la isla continúa operando y los buques petroleros siguen partiendo desde sus terminales hacia distintos destinos internacionales.