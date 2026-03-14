Incendian una sede del Partido Comunista en Cuba durante una protesta por los cortes de luz

LA HABANA. – Una sede del Partido Comunista, el único autorizado en Cuba, fue asaltada la medianoche del sábado por manifestantes que protestan por los prolongados apagones y la falta de alimentos, un hecho inusual en medio del creciente descontento social en la isla.

Las protestas suceden cuando el país, de 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la abrupta suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto impuesto por Washington.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este sábado el “malestar” social por los apagones y escasez de alimentos que vive isla, pero denunció actos vandálicos cometidos durante protestas recientes y aseguró que “no habrá impunidad” para los hechos violentos.

“Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones”, pero “lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia”, escribió el mandatario en su cuenta en X

Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones, como consecuencia del bloqueo energético de EE.UU, cruelmente recrudecido en los últimos meses.



Y son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 14, 2026

Durante la madrugada del sábado, manifestantes irrumpieron en la sede del Partido Comunista en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Imágenes difundidas en redes sociales y reproducidas por medios independientes muestran a un grupo entrando al edificio, sacando muebles, cuadros y material propagandístico a la calle y quemándolos en una gran hoguera entre consignas antigubernamentales.

En otras imágenes también se escuchan gritos de “libertad” y cacerolas sonando.

Cuba 🇨🇺 BREAKING: protesters set fire to the office of the Communist Party in the town of Moron in the Ciego de Avila province, as anti-regime protests are taking place once again. pic.twitter.com/nOUiXcVMSv — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 14, 2026

La noticia, un hecho poco común en Cuba, también fue recogida por medios gubernamentales, que calificaron los incidentes de “actos de vandalismo” que se intensificaron tras una manifestación que “comenzó pacíficamente”. La versión oficial reporta cinco arrestos y un herido.

“Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción”, publicó el diario oficialista Invasor.

Invasor publicó también una foto de una ceremonia de apoyo al gobierno en la sede asaltada, encabezada por los dirigentes del Partido Comunista en Morón y descrita como “un acto de reafirmación revolucionaria”.

Cuba agonizante sigue luchando contra el comunismo. Bendito el pueblo de Morón. https://t.co/cb3gUU4POJ — Zoé Valdés - ZoePost (@MartianaMayo59) March 14, 2026

Dos residentes de Morón con los que AFP conversó por teléfono bajo anonimato, dijeron que la protesta había sido masiva. “Eran muchísimas personas, la gente de verdad ya no puede más”, aseguró uno de los entrevistados, que contó que solamente cuentan con una hora y media diaria de electricidad entre apagones.

Añadió que en este municipio, de unos 70.000 habitantes, “todos los hoteles, principal fuente de empleo, permanecen cerrados debido a la crisis de combustible y la caída del turismo.

El incidente forma parte de una movilización cada vez más visible que recorre el país desde hace días. La población está particularmente exasperada por la crisis energética, que ha provocado cortes de luz de hasta 20 horas diarias, afectando el suministro de agua y alimentos.

La insuficiente generación de electricidad del sistema –que depende de centrales térmicas obsoletas– ha disminuido aún más en las últimas semanas debido a la presión de Washington sobre los proveedores de petróleo de la isla, lo que ha bloqueado la llegada de combustible esencial.

Mientras se agudiza la escasez de combustible, productos básicos y se prolongan los cortes de electricidad, muchos cubanos expresan su descontento público con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se reducen a cacerolazos en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.

Este sábado, Cubalex denunció que desde el 6 de marzo “al menos 20 personas han sido detenidas por su participación en protestas. Algunos ya han sido liberados, pero de la mayoría se desconoce su estado actual”.

El clima en la isla se caldea a medida que el gobierno intenta mantener un equilibrio cada vez más frágil entre las protestas internas y la presión de Estados Unidos, lo que llevó al presidente Miguel Díaz-Canel a abrir una vía de diálogo con Washington, según lo anunció el viernes.

🚨 WATCH: The Communist Party headquarters in Morón, Ciego de Ávila was set on fire amid unrest in Cuba.pic.twitter.com/Oqp8ZZ34zE — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 14, 2026

El gobierno sostiene que en los últimos tres meses no han llegado a Cuba envíos de petróleo, y culpa a un bloqueo energético de Estados Unidos. Díaz-Canel explicó que la isla está funcionando con una mezcla de gas natural, energía solar y plantas termoeléctricas.

Cubanos de La Habana escuchan el anuncio del presidente Miguel Díaz-Canel sobre el diálogo con Washington Ramon Espinosa - AP

Las autoridades cubanas también sostienen que el agotamiento del fuel oil y el diésel obligó a dos centrales eléctricas a cerrar y ha limitado la generación de energía en parques solares. El apagón más reciente fue atribuido a una caldera averiada en una planta termoeléctrica, lo que forzó el cierre de la red eléctrica de Cuba.

El objetivo del diálogo con Washington, según Díaz-Canel, es “identificar áreas de cooperación que contribuyan a la seguridad y la paz de las naciones y del continente”. Los contactos se llevan a cabo bajo la supervisión del propio Díaz-Canel y del expresidente Raúl Castro.

Sin embargo, los rumores también incluyen el nombre del nieto del expresidente, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “Cangrejo” (debido a una malformación congénita en su mano). Aunque no desempeña funciones oficiales, el joven está vinculado a contactos secretos con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio SAUL LOEB� - AFP�

Estos informes alimentan la especulación sobre una negociación al estilo venezolano, donde tras la captura del dictador Nicolás Maduro asumió el poder su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que se puso a disposición de Washington. Según el diario USA Today, el acuerdo en consideración incluiría una salida negociada para Díaz-Canel, mientras que la familia Castro, vinculada al origen de la revolución, permanecería en el país.

Un segundo paso consistiría en la flexibilización de las sanciones en los sectores energético, portuario y turístico, junto con una mayor flexibilidad en las restricciones de viaje a la isla.

El canciller Bruno Rodríguez dijo que el diálogo con Estados Unidos “no concierne en modo alguno a los asuntos internos, los sistemas constitucionales ni los modelos políticos, económicos y sociales de ambos países”. Para el diplomático cubano, el objetivo sigue siendo “encontrar una solución a las diferencias bilaterales respetando el derecho internacional y la soberanía de ambas partes".

El diálogo con Estados Unidos viene acompañado de algunas señales de distensión, incluida la liberación de 51 detenidos. Pero disidentes y organizaciones humanitarias instan a la cautela, enfatizando que si bien se están liberando algunos presos políticos, continúan las detenciones por las nuevas manifestaciones.

Agencias ANSA, AP y AFP