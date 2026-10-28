Así llegó Flavio Bolsonaro a Miami tras huir de Brasil vía Puerto Iguazú

El senador brasileño y excandidato presidencial Flavio Bolsonaro viajó a Miami en un avión privado de la empresa Baires Fly, con matrícula argentina, tras salir de Brasil por la frontera con la Argentina. La aeronave hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible, luego de evitar el espacio aéreo brasileño. Según las previsiones de vuelo, tenía previsto aterrizar cerca de las 9.40 (hora local; 10.40 en la Argentina) en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en Miami.

GFlavio Bolsonaro y su familia al bajar del avión en Miami LN+

Bolsonaro viajó junto con su esposa, Fernanda, y sus dos hijas menores. Poco antes de las 10 (hora local), la familia se retiró del aeropuerto en una camioneta.

Bolsonaro y su familia llegó a Miami REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Horas antes, los cuatro cruzaron la frontera entre Brasil y la Argentina a las 22.50 (hora argentina) del martes por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. A las 23.30 abordaron un Gulfstream G400 operado por la empresa argentina de chartes privados Baires Fly.

Bolsonaro llegó a Estados Unidos: el gobierno de Milei confirmó que salió de Puerto Iguazú

La aeronave, identificada con la matrícula LV-JQW, evitó sobrevolar el espacio aéreo brasileño y aterrizó en Guayaquil para reabastecer combustible. Luego retomó el viaje hacia Miami, donde el gobierno de Donald Trump anunció que concederá visas a Bolsonaro y a su familia para permitirles ingresar en Estados Unidos.

El avión en el que viajó Bolsonaro cuando hizo escala técnica en Ecuador MARCOS PIN - AFP

El viaje se produjo después de que la Justicia brasileña le prohibiera al excandidato salir del país y ordenara la entrega de sus pasaportes, que fueron cancelados. La medida se adoptó en medio de investigaciones judiciales en su contra.

Versiones

Fueron más de 24 horas de distintas versiones periodísticas y oficiales. El martes por la mañana comenzó a circular información que daba cuenta de que el senador libertario había cruzado la frontera de la Argentina y que abordaría un avión de Baires Fly.

Flavio Bolsonaro tras llegar a Miami RICARDO ARDUENGO - AFP

Autoridades en Brasil activaron entonces una investigación para dar con el paradero de Flavio Bolsonaro. Fuentes oficiales de Migraciones, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) negaron a LA NACION durante el día que se haya registrado entrada de Bolsonaro al país.

En paralelo, desde el entorno del clan Bolsonaro confirmaron a este medio que estaban rumbo a Estados Unidos y que incluso ya había llegado a Miami y que había sido recibido por su hermano Eduardo, que reside en ese país.

Todo dio un sorpresivo giro cuando desde la Dirección Nacional de Migraciones confirmaron a LA NACION que Bolsonaro, Fernanda y sus dos hijas ingresaron al territorio nacional a las 22.50. El ingreso fue por tierra a través del puente internacional Tancredo Neves y contó con el refuerzo de PSA, que escoltó al vehículo (habría sido una camioneta de una empresa turística con patente brasileña), que trasladó a la familia desde el cruce internacional hasta la pista del aeropuerto misionero. El jet de Baires Fly esperó a la familia por 24 horas.

Declaración General

En esos minutos, consultado por el paradero de Bolsonaro, Trump dijo desconocer el destino, aunque deslizó: “Realmente no sé dónde está, pero escuché que estaba en la Argentina”.

Desde el Gobierno dijeron que no saltó en la frontera ningún pedido de captura ni impedimento legal para que Bolsonaro y su familia ingresaran al país, en medio de un fuerte hermetismo.

LA NACION también pudo saber que el estratega de Milei, Santiago Caputo, estuvo en Misiones anoche al momento de la partida de la aeronave privada, por lo que crecen las sospechas de colaboración del gobierno argentino en el escape del senador del Partido Liberal.

Investigación

Hijo del expresidente Jair, quien está preso por intento de golpe de Estado en 2023, Flavio perdió las elecciones el domingo contra el actual presidente, Lula da Silva. El senador no reconoció el resultado y pidió anularlo. Horas después, el Partido Liberal, admitió la victoria del titular del Ejecutivo, que tendrá su cuarto mandato.

Poco después el senador fue intimado por la Policía Federal de Brasil a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país por dos causas judiciales en su contra. Contaba con 24 horas para entregar sus pasaportes.

Flavio Bolsonaro DOUGLAS SHINEIDR - AFP

La primera de las causas en su contra, a cargo de Alexandre de Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo de Flavio. La investigación se originó en la Policía Federal de Rio Grande do Sul y llegó al Supremo cuando encontraron referencias al legislador, que tiene fueros.

La segunda causa, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.