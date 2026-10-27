Flavio Bolsonaro salió de Brasil, EN VIVO: el excandidato escapó de las autoridades y viaja hacia EE.UU.

Según informó Reuters, un alto cargo de ‌la Policía Federal brasileña dijo que Bolsonaro no salió del país por ningún punto ⁠de migración habitual.

Además, el influencer de derecha Paulo Figueiredo, que oficia como un portavoz no oficial ‌de la familia Bolsonaro, se negó a responder a preguntas sobre ⁠su paradero. “Tras meses de intenso trabajo que ⁠se ha visto frustrado injustamente, no estoy de humor para hablar con la prensa”, dijo en un mensaje.