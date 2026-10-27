Flavio Bolsonaro salió de Brasil, EN VIVO: el excandidato escapó de las autoridades y viaja hacia EE.UU.
El Senador y líder del Partido Liberal no entregó sus pasaportes y se habría ido del país tras la derrota electoral del pasado domingo 25 de octubre
- El excandidato a presidente por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, escapó de Brasil y no presentó sus pasaportes. Su rumbo sería los Estados Unidos.
El primo de Flavio Bolsonaro habría confirmado que se fue de Brasil
Mediante un posteo en Instagram, uno de los sobrinos del expresidente Jair Bolsonaro reposteó una noticia que titula: “Flavio escapó de Brasil y viajó a Estados Unidos tras cruzar por Misiones”. Abajo escribió: “Brasil no es un lugar seguro para las buenas personas”. De esta manera es el primer familiar en confirmar la huida del excandidato a presidente.
La Argentina informó que no registró el ingreso de Bolsonaro
Migraciones comunicó que no había registro del ingreso de Flavio Bolsonaro a la Argentina. Las autoridades también revisaron una aeronave en Puerto Iguazú y señalaron que no se presentó un plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.
El sugestivo posteo de una cuenta de fanáticos de Bolsonaro
Mientras se especula con que Flavio Bolsonaro está en vuelo a Estados Unidos, pese a que la Justicia brasileña se lo había impedido, una cuenta de fanáticos del excandidato hizo un sugestivo posteo con una foto que no sería actual. El usuario @22flaviobolsonaro publicó una imagen de Bolsonaro en un avión mientras con su dedo hace el gesto del “OK”. Y sumaron el texto: Tchau Xandão. La traducción sería Adiós Xandão, apodo con el que se conoce al juez del tribunal que pidió la retención de los documentos del excandidato.
El portavoz de Bolsonaro se negó a declarar
Según informó Reuters, un alto cargo de la Policía Federal brasileña dijo que Bolsonaro no salió del país por ningún punto de migración habitual.
Además, el influencer de derecha Paulo Figueiredo, que oficia como un portavoz no oficial de la familia Bolsonaro, se negó a responder a preguntas sobre su paradero. “Tras meses de intenso trabajo que se ha visto frustrado injustamente, no estoy de humor para hablar con la prensa”, dijo en un mensaje.
Eduardo Bolsonaro, el hermano menor de Flavio que vive en Estados Unidos, dijo antes de las elecciones que una derrota electoral le obligaría a marcharse del país.
Por qué se fue Flavio Bolsonaro de Brasil
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, había ordenado el lunes la entrega de los documentos del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y la prohibición para que saliera del país por una causa de lavado de dinero.
Qué pasó con Flavio Bolsonaro
Flavio Bolsonaro huyó de Brasil y está en vuelo a Estados Unidos, según confirmó a LA NACION una fuente próxima a la familia. La decisión llegó luego de haber perdido la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.