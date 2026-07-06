Francia condena como “racistas” los insultos de una senadora paraguaya contra Mbappé

PARÍS.– La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, expresó este lunes su “escándalo” ante los comentarios “abyectos” y “racistas” publicados en redes sociales por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista Kylian Mbappé, luego de la derrota de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

Posteriormente, el capitán de Francia dijo que los comentarios racistas de la senadora paraguaya son de una mujer “despreciable e indigna de su cargo”.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, declaró en un mensaje en X.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

La polémica se desató tras el triunfo por 1-0 del seleccionado francés el sábado pasado en Filadelfia, definido con un gol de penal convertido por Mbappé. El resultado dejó a Paraguay eliminado del torneo y generó reacciones que trascendieron lo deportivo. En ese contexto, Amarilla publicó en la red social X una serie de mensajes con insultos y expresiones discriminatorias dirigidas al capitán francés.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...”, escribió la legisladora en uno de los posteos.

En otra publicación, añadió: “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill. Yo lo hago en el Senado y no pasa nada”.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Las declaraciones generaron una inmediata reacción desde el gobierno francés. “Estoy absolutamente escandalizada por las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Francia condena con la mayor firmeza los ataques racistas de los que fue objeto Kylian Mbappé”, afirmó Ferrari en un mensaje difundido a la prensa.

La ministra calificó los dichos como “indignos” e “inaceptables”, especialmente por tratarse de una representante política. “Estas declaraciones son abyectas, indignas y tanto más inaceptables cuanto que proceden de una responsable política. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio”, sostuvo. Y agregó: “Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

La senadora Amarilla se bautizó a si misma una "Barbie de sesenta"

El episodio volvió a poner en el centro del debate el impacto de los discursos públicos en redes sociales y la responsabilidad de los dirigentes políticos. Amarilla, integrante del Congreso paraguayo y figura habitual en el debate mediático local, es conocida por su estilo confrontativo y por protagonizar controversias a partir de sus declaraciones.

Tras el partido, la tensión también se había trasladado al campo de juego, donde Mbappé protagonizó un cruce con el arquero paraguayo Orlando Gill, situación que fue retomada por la senadora en sus publicaciones. En uno de los mensajes, incluso sugirió que el futbolista francés debería haber sido agredido al finalizar el encuentro, lo que amplificó el repudio en distintos ámbitos. “Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”, aseguró la senadora.

Hasta el momento, no se informó sobre eventuales medidas o pronunciamientos oficiales desde el gobierno paraguayo.

El caso se suma a otros episodios recientes en los que el racismo en el deporte volvió a ser eje de discusión, con llamados reiterados desde organismos internacionales y gobiernos para reforzar las sanciones y promover conductas respetuosas dentro y fuera de las canchas.

La diputada @CelesteDiputada lamentó la falta de respeto de la Reina Letizia por la vestimenta que usó al llegar al Paraguay. pic.twitter.com/P6eOrp1rmY — Luis Acosta (@lacostasoy) November 3, 2021

No es la primera vez que Amarilla genera polémica por sus expresiones públicas. En 2021, durante la visita de la reina Letizia de España a Paraguay, cuestionó su presencia con comentarios despectivos sobre su origen y trayectoria profesional y la tildó de “periodista devenida en reina”, lo que también provocó críticas en el ámbito político y diplomático. “

Agencia AFP