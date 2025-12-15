Qué es de la vida de Cary Elwes, el protagonista de La princesa prometida

El domingo 14 de diciembre, Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron asesinados en su casa de Los Angeles. Según un análisis preliminar de la policía local, quien los mató fue su hijo, a quien detuvieron este lunes por la tarde (hora local). Frente a esta consternación, el famoso actor Cary Elwes se manifestó en sus redes sociales y con un emotivo posteo dejó en claro que lamenta el dramático desenlace del director, con el que alguna vez trabajó en La princesa prometida.

A través de su cuenta de Instagram, Elwes publicó una foto en blanco y negro en donde pueden verse dos asientos típicos de rodaje de cine con los nombres de ambos en el respaldo. “No words”, escribió el actor, que quiere decir: “Sin palabras”. El escenario de la imagen es el de la película filmada en 1987, uno de los éxitos del director que se volvió un hito en su carrera.

El posteo de Cary Elwes tras la muerte de Rob Reiner (Fuente: Instagram/@caryelwes)

Así está hoy Cary Elwes

Elwes tiene 63 años y a diario comparte en su perfil de Instagram diferentes fotos e historias temporales en las que revela parte de su intimidad a sus más de 300 mil seguidores. Pese a que su rostro no integra como protagonista ninguna de las películas de taquilla de la segunda década del siglo XXI, todavía permanece en el recuerdo y el afecto de muchos. Asimismo, guarda contacto con diferentes estrellas de Hollywood y realiza diferentes papeles en producciones de alcance internacional.

La Princesa Prometida (trailer en español)

La película más conocida en la que trabajó Elwes fue La princesa prometida, en la que interpretó al joven Westley, quien es obligado a alejarse de su pueblo natal a la costa. Allí se convierte en pirata y regresa en busca de su amada, la princesa Buttercup, a quien casaron dictatorialmente con un rey malvado.

Cary Elwes nació en 1962 en Reino Unido y siempre supo que quería dedicarse a la actuación. Su primer papel fue en Another Country, en 1984. Luego llegó Lady Jane en 1986 y un año después el éxito dirigido por Reiner. Con un rostro conocido en el mundo anglosajón, obtuvo un papel de coprotagonista en Glory.

Cary Elwes tiene 63 años y todavía actúa en películas y series (Fuente: Instagram/@caryelwes)

De allí comenzó una carrera ascendente en el mundo de la cinematografía de Hollywood y compartió escena con Morgan Freeman, Tom Cruise, Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Matthew Broderick y Denzel Washington, entro otros.

Elwes nació en el seno de una familia de artistas, estudió en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres y su primera película fue Another Country en 1984 (Fuente: Instagram/@caryelwes)

Elwes nació en el seno de una familia de artistas y luego de la secundaria estudió en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Desde ese entonces adquirió experiencia que le permitió llegar lejos y traspasar fronteras con su talento, que no solo se enfocó en dramas y películas de acción, sino que incursionó en comedia y terror.

Elwes fue considerado uno de los galanes de Hollywood y su aspecto todavía despierta suspiros (Fuente: Instagram/@caryelwes)

En los últimos años, cumplió con papeles secundarios, pero que de igual manera llamaron la atención, como su aparición en Stranger Things, Misión Imposible, Reckoning Parte 1 y Parte 2 y El tramposo.

La última película en la que trabajó Cary Elwes es Dead Man's Wire, que se estrenará en enero del 2026 (Fuente: Instagram/@caryelwes)

El último largometraje en el que participó Cary Elwes fue en Dead Man’s Wire, que se estrenará en enero del 2026 en los Estados Unidos. Si bien integra el reparto, es parte de la historia que recrea un secuestro real que ocurrió en 1977 y que volvió a Tony Kiritsis, un aspirante a empresario de Indianápolis, en un excéntrico héroe popular proscrito.