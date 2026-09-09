Francia recupera la primera fotografía de la historia luego de 200 años: “Este gesto es fundamental”

El Museo Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône recibe de nuevo la pieza más antigua de la historia visual. Vista desde la ventana en Le Gras, capturada por el inventor francés Nicéphore Niépce hacia 1826, regresa a territorio galo para encabezar las celebraciones del bicentenario de la fotografía. La ministra de Cultura, Catherine Pégard, confirmó el préstamo temporal desde el Harry Ransom Center de Austin, Texas, donde la placa permanece bajo custodia desde su adquisición en 1952. La obra vuelve a Borgoña, el lugar exacto donde su autor aplicó la técnica de la heliografía para registrar la primera imagen permanente del mundo sin intervención manual.

Este retorno simbólico ocurre en el marco de un programa estatal que se extiende hasta septiembre de 2027. Pégard calificó el regreso de la fotografía como un hito central para la memoria nacional. Durante el anuncio oficial realizado en París, la funcionaria recordó la decisión de Francia en el siglo XIX: “Este gesto es fundamental. La nación eligió no patentar el invento, sino entregarlo a la humanidad”. Esa postura refleja la concepción francesa del progreso donde el saber es un activo compartido. Esta visión permitió el desarrollo global del fotoperiodismo, la ciencia médica y la cultura visual contemporánea.

Aunque la calidad de la imagen no es muy buena, la Vista desde la ventana en Le Gras es histórica para la humanidad Archivo

El bicentenario contempla más de mil proyectos repartidos en 40 países, donde instituciones como el Centro Pompidou, la Biblioteca Nacional de Francia y la galería Jeu de Paume organizan exposiciones para abordar el impacto del dispositivo en la sociedad. Dominique de Font-Réaulx, presidenta del consejo científico del evento, subrayó que el programa busca fomentar la lectura crítica de la imagen en un contexto saturado por contenidos sintéticos. La historiadora alertó sobre el riesgo de la invisibilidad de la fotografía ante su uso masivo y la capacidad de la inteligencia artificial para alterar la percepción de la realidad. El evento promueve el aprendizaje de una alfabetización visual, comparable a la lectura de libros, como una herramienta democrática frente a la desinformación.

La inteligencia artificial representa un desafío nuevo para los expertos, aunque la visión oficial mantiene un optimismo moderado sobre la capacidad de reinvención de la disciplina. Los propios fotógrafos adoptan actualmente las herramientas digitales para expandir su potencial creativo, tal como ocurrió en las últimas dos décadas. Pégard enfatizó que la fotografía transformó la relación con la verdad y la memoria desde su creación. El proyecto Grand Angle, diseñado junto al Grand Palais Rmn, busca llevar esta historia a cada rincón del territorio francés para alcanzar a públicos diversos, con especial atención en las nuevas generaciones. El gobierno busca consolidar el orgullo nacional por originar este avance técnico y artístico que cambió la vida cotidiana de toda la población mundial.

La Vista desde la ventana en Le Gras estará en el Museo Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône entre abril y junio de 2027 TRIPADVISOR

La trayectoria de Niépce, desde sus experimentos en Borgoña hasta el reconocimiento internacional de su heliografía, constituye el eje de este recorrido. El préstamo del Harry Ransom Center permite exhibir este objeto único durante los meses de abril y junio de 2027 en Chalon-sur-Saône. Este gesto, según la ministra, sella un vínculo diplomático y cultural entre Francia y Estados Unidos, indispensable para la preservación del patrimonio técnico.

La agenda incluye además el homenaje a figuras relevantes como Martin Parr y Sebastião Salgado, quienes definieron el alcance documental de la imagen en las últimas décadas. La celebración del bicentenario actúa como una plataforma para discutir el futuro del medio en la era de los algoritmos y la imagen generada, lo que reafirma la importancia de la propiedad intelectual y la dignidad del autor frente a las nuevas tecnologías. Francia celebra así su pasado inventor con la mirada puesta en la ética visual y la educación del siglo 21.