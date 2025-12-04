Francia: un criador de caracoles para clientes Michelin sufrió un robo en su granja por más de US$100.000

Un reconocido criador de caracoles que abastece a restaurantes con estrella Michelin en Francia denunció el robo de mercadería valuada en más de US$100.000, un golpe que dejó a la empresa con serias dificultades para reponer productos y cumplir con la intensa demanda de fin de año, cuando se concentra gran parte de las ventas.

Según informaron medios locales franceses, un grupo de ladrones ingresó sin ser detectado a la granja L’Escargot Des Grands Crus, situada en Bouzy, en la región de Grand Est —al noreste del país— y forzó los accesos de los galpones donde se almacenaban los moluscos en distintas etapas de conservación.

Una vez dentro, los intrusos “dieron con estanterías llenas de caracoles: en frascos, frescos, congelados”, relató el propietario, Jean-Mathieu Dauvergne, en declaraciones reproducidas por The New York Times.

La granja de la empresa familiar L’Escargot Des Grands Crus, en la región de Bouzy, al nordeste de Francia

El productor explicó que el establecimiento fue despojado de uno de sus stocks más valiosos, compuesto por cientos de kilos de caracoles procesados y listos para la venta durante la temporada navideña.

La empresa familiar comunicó el hecho mediante un mensaje publicado en su página de la red social Facebook. “Este es el posteo que no esperábamos escribir antes de las festividades”, lamentaron.

“Fuimos víctimas de un robo y nos quitaron nuestras provisiones de caracoles frescos y congelados”, agregaron, al describir lo ocurrido como “un shock incomprensible” y “un verdadero golpe para todo el equipo”.

Dauvergne detalló que “una sección entera de productos terminados fue robada del almacén, junto con existencias de materia prima que se encontraban en el laboratorio”. Indicó además que se trataba de las “existencias de fin de año”, es decir, el stock exacto que habían previsto para abastecer a restaurantes y tiendas gourmet durante las fiestas. “Teníamos justo lo necesario para pasar las fiestas”, se lamentó.

El robo incluyó unos 450 kilos de caracoles, aunque la mayor parte no estaba lista para el consumo: debía pasar todavía por un proceso de lavado, purgado y cocción.

Aun así, la pérdida económica es considerable para una empresa que depende en gran medida de la temporada festiva: alrededor del 60% de su facturación anual se concentra entre Navidad y Año Nuevo.

La empresa familiar L’Escargot Des Grands Crus se especializa en el producción de escargots o caracoles comestibles

La granja provee a restaurantes como Les Crayères, en Reims —galardonado con una estrella Michelin—, además de tiendas de delicatessen y clientes privados que realizan pedidos especiales para las celebraciones de diciembre. Pese al impacto, la firma logró abastecer a algunos establecimientos gastronómicos gracias al stock remanente y al apoyo de otros criadores, que intervinieron para venderle sus propias reservas.

Qué son los escargots o caracoles comestibles

Los caracoles comestibles, conocidos en Francia como escargots, son un plato tradicional que forma parte de la gastronomía festiva del país. Suelen prepararse con manteca de ajo, perejil, vino blanco o hierbas, y se sirven en su propio caparazón. Francia consume cada año alrededor de 30.000 toneladas de caracoles, según estimaciones del sector, especialmente durante las celebraciones de fin de año.