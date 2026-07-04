Frío antártico en Uruguay: nieve, aguanieve y graupel sorprendieron a varias zonas del país

MONTEVIDEO.– El frío extremo que llegó a Uruguay producto de una masa de aire de origen antártico está provocando lo que para algunos meteorólogos es el período más crudo del invierno. En el camino deja imágenes impactantes como las de la noche del jueves: ciudadanos en distintos puntos del país registraron nieve, aguanieve y graupel.

El cazatormentas Mati Mederos compartió en sus redes sociales fotos y videos con imágenes de nieve que logró tomar en Cerro Catedral (Maldonado), una ubicación privilegiada de las sierras para registrar fenómenos de este tipo, que suceden una vez cada tanto.

En diálogo con El País Mederos contó este viernes que fue hasta allí con su camioneta y logró ubicarse en el punto más alto, a 514 metros sobre el nivel del mar, donde había una temperatura de -1°C.

¡NEVADA INCREÍBLE AHORA! ❄️😱

Una nevada impresionante ahora en el cerro catedral, sureste de Uruguay a 514m de altitud con -1°C de temperatura.

¡ESTÁ QUEDANDO TODO BLANCO! 😱❄️ pic.twitter.com/pK1dDUIbKP — Mati Mederos (@MatiMederosURU) July 2, 2026

“Los videos e imágenes hablan por sí solas”, dijo y aseguró que la nevada duró, con intermitencias, desde las 19H00 hasta las 23H00. Hubo “momentos de mayor y menor intensidad” pero, en definitiva, fue “una experiencia increíble poder presenciar eso en nuestro país”.

Mederos mencionó que la nieve se diferencia completamente del graupel, que “son bolitas de hielo que pueden acumularse si caen en cantidades grandes pero que quedan claramente separadas". La nieve, en cambio, “es una especie de espuma que se deposita en la superficie” y en ese caso se acumuló sobre el pasto y su camioneta.

Graupel y aguanieve

En otras zonas del país se registró la caída de graupel y aguanieve, por ejemplo, en Montevideo. El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X algunos videos difundidos por usuarios que mostraban la situación en distintos puntos del país.

La cuenta Meteorología Estación bcp difundió unos videos que permiten ver que lo que cayó en Montevideo fue más parecido a un granizo de pequeño diámetro, comúnmente denominado graupel.

Bidegain compartió también una definición para entender las diferencias entre graupel, nieve y granizo. “Es fácil confundir el graupel con la nieve o el granizo debido a su apariencia. Sin embargo, existen diferencias claras entre estos tipos de precipitación", dice el texto publicado.

#Graupel caído a las 19 horas en Suárez, Canelones, #Uruguay con una acumulación impresionante y claramente en la notoriedad del fenómeno de nieve granulada (graupel) VIDEO Null pic.twitter.com/jwTGwywiBN — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) July 3, 2026

“La nieve está compuesta por cristales de hielo que se forman en la troposfera. Estos cristales se agrupan en copos blancos que caen suavemente al suelo. La nieve se forma cuando el vapor de agua se congela directamente en hielo sin pasar por la fase líquida. El granizo se forma en tormentas fuertes cuando las gotas de lluvia son llevadas por corrientes ascendentes a zonas de la atmósfera donde las temperaturas son extremadamente bajas”, añade.

“Estas gotas se congelan y, al caer, recogen más agua que vuelve a congelarse, formando bolas de hielo sólidas que pueden ser bastante grandes. El graupel, en cambio, es más blando y menos denso que el granizo. Se forma por la acumulación de gotas de agua sobreenfriadas en copos de nieve, resultando en pequeñas bolitas de hielo blanco que, al tocarse, pueden romperse fácilmente", concluye.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) compartió un video a cargo de su director Néstor Santayana que indica que el frío continuará haciéndose notar.

“El viernes iniciará muy gélido con heladas, donde la temperatura mínima en casi todo el país será negativa mientras que en el este aún se prevén chaparrones invernales –la referencia es a graupel y aguanieve– con rachas de vientos fuertes en la costa, mejorando en la noche. Ya el sábado se mantienen las heladas y bancos de niebla matinales, siendo un día muy frío con cielo mayormente nuboso, mientras que el domingo se prevé un aumento de nubosidad comenzando a desmejorar hacia la noche en el suroeste y sur", explicó.

El domingo hacia la noche se espera alguna lluvia pero sería escasa. La recomendación de Inumet es “evitar la exposición prolongada al frío”.