Frustran un espectacular robo a un blindado en Italia, con escenas de cine

LECCE - Un furgón blindado fue atacado esta mañana por una banda con disciplina paramilitar en la carretera estatal 613 de Italia, que conecta Lecce con Brindisi, cerca de Tuturano, en el sur del país, pero el robo fue frustrado tras gran reacción de los carabineros, que apresaron a dos delincuentes.

El furgón atacado pertenece a la empresa BTV Battistolli. Al parecer, los atacantes estacionaron un vehículo al otro lado de la carretera y lo prendieron fuego, lo que obligó al furgón a detenerse. Entonces fue atacado y detonado.

Los carabineros de la comandancia provincial de Lecce se enfrentaron con los delincuentes y arrestaron a dos personas, se informó. Los autores, como se muestra en las imágenes, ampliamente difundidas en las redes sociales, bloquearon la carretera colocando vehículos atravesados y luego detonaron el furgón.

Golpe comando en Italia

Las imágenes grabadas por conductores que pasaban muestran al menos a seis personas con el rostro cubierto, algunas con overoles blancos y portando armas.

Oficialmente, se informó que el robo no se llevó a cabo. Se trató de una acción digna de Hollywood, pero real y de alto riesgo para uniformados y ciudadanos.

Para escapar, los delincuentes presuntamente robaron los vehículos de varios conductores que pasaban por el lugar. Según las primeras reconstrucciones, la banda utilizó vehículos con luces intermitentes para camuflarlos como vehículos civiles de servicio policial para perpetrar el atraco en medio de la confusión.

Según se informa, un coche patrulla de los Carabineros fue alcanzado por balas durante el tiroteo. Pero no se reportaron heridos entre el personal militar ni la población de la zona.

Así lo anunció Nicola Magno, secretario general regional de la Unarma en Apulia, quien expresó su profunda preocupación por el aumento de la actividad delictiva y los riesgos que enfrentan a diario los carabineros.

“Una vez más, los carabineros se encontraron en primera línea de un acto delictivo extremadamente violento y organizado. El hecho de que una patrulla fuera alcanzada por disparos demuestra el alto nivel de riesgo al que se exponen nuestros agentes a diario”, declaró Magno.

“Solo gracias a la profesionalidad, la serenidad y el sentido del deber de nuestros compañeros, hoy no estamos hablando de una tragedia. Los carabineros actúan con valentía para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero no pueden quedar solos ante escenarios operativos cada vez más complejos y peligrosos”, acotó.

“Exigimos mayor protección, inversiones concretas en recursos, formación y dispositivos de seguridad. Es fundamental adaptar las herramientas operativas y regulatorias al actual entorno criminal, cada vez más agresivo y militarizado. La seguridad ciudadana depende inevitablemente de la seguridad de los carabineros”, acotó luego.

Los dos delincuentes detenidos por los carabineros de la unidad de investigación de Lecce son de Foggia. Según informes, fueron detenidos tras una persecución con agentes; estaban desarmados pero con el rostro cubierto, mientras intentaban huir a pie por la zona rural de Squinzano.

Dos de los vehículos utilizados en el ataque, un Jeep azul y un Alfa Romeo Stelvio, también fueron encontrados en la misma zona. Los dos detenidos se encuentran recluidos en la comisaría de Lecce.

Según los investigadores, la banda que robó el vehículo blindado estaba compuesta por entre seis y ocho personas. El ataque involucró a una joven estudiante, víctima inocente de un robo perpetrado mediante tácticas paramilitares mientras se dirigía a la universidad para realizar un examen.

La joven fue obligada a salir del coche en el que viajaba, y parte de la banda de ladrones utilizó el vehículo para escapar.

El presidente del Consejo Regional de Apulia, Toni Matarrelli, calificó el ataque como un episodio de violencia sin precedentes que puso en grave peligro la vida de ciudadanos, funcionarios estatales y guardias de seguridad que escoltaban la camioneta blindada.

“El hecho de que una bala atravesara el habitáculo de un coche patrulla y que el coche de un soldado de civil fuera embestido revela con dramática claridad la gravedad de lo sucedido. Acciones de este tipo, que afectan directamente la seguridad colectiva y no pueden tolerarse ni minimizarse”, añadió.

