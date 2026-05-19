El subsecretario de Estado de EE.UU. dijo que Bolivia se enfrenta a un intento de “golpe de Estado”

WASHINGTON.- Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU., sostuvo este martes que Bolivia se enfrenta a un intento de “golpe de Estado”. Sus declaraciones suceden en medio de las masivas protestas que enfrenta el país latinoamericano y que apuntan a forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Periodistas de AFP lograron constataron que hubo manifestantes que intentaron llegar al Palacio del Gobierno.

“Esto es un golpe financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región” de América Latina, afirmó Landau en una intervención en el Consejo de las Américas, un centro de análisis que celebra su asamblea anual en Washington.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) Eduardo Verdugo - AP

El funcionario estadounidense reprobó el hecho de que haya “manifestantes violentos” bloqueando calles teniendo en cuenta que Paz fue elegido “de forma aplastante” por el pueblo boliviano hace menos de un año. “Estoy muy preocupado con Bolivia. Creo que todos deberíamos estar muy preocupados”, alertó.

Con la llegada a la presidencia de Paz, Bolivia se convirtió en un aliado del gobierno del presidente Donald Trump en América Latina. En ese marco, el país norteamericano anunció en marzo un Escudo de las Américas, una alianza de seguridad, junto a 17 países de la región, entre ellos Bolivia, para enfrentarse a lo que considera la mayor amenaza del hemisferio: el crimen organizado.

El Gobierno de Bolivia se enfrenta a masivas manifestaciones AIZAR RALDES - AFP

“Creo que mirar a la región desde una lente de izquierda y derecha es un error hoy en día. La gran línea divisoria es entre los países que tienen instituciones que se enfrentan al crimen organizado y los países que son cómplices del crimen organizado”, señaló Landau.

También, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos estaba trabajando para ‌garantizar que las fuerzas antigubernamentales ​y antiinstitucionales no prevalecieran. “No me gustaría ver cómo esta apertura tan prometedora se va al traste”, dijo. Y agregó: “Es malo para todos los países de las Américas ver este tipo de incivilidad”.

Desde el Gobierno señalan que Evo Morales, expresidente de Bolivia, puede estar fomentando las movilizaciones que se están llevando a cabo en el país latinoamericano (AP Foto/Juan Karita) Juan Karita - AP

Las manifestaciones, que ​comenzaron con huelgas a principios de mayo, se han convertido en ‌un movimiento a nivel nacional en el que ​participan sindicatos, mineros, trabajadores ​del transporte y grupos rurales. Los manifestantes presionan al Gobierno de Paz para que revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de la vida, y algunos piden su dimisión.

En ese contexto, a seis meses de su llegada al poder, el gobierno encabezado por Rodrigo Paz se encuentra seriamente jaqueado por campesinos, obreros, mineros y maestros que reclaman medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

El gobierno acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de orquestar los disturbios.

Con información de AFP y Reuters.