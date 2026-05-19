El imponente accesorio que eligió Máxima para complementar su look: se robó todas las miradas

Tras celebrar su cumpleaños número 55, Máxima Zorreguieta reapareció públicamente para encabezar una nueva actividad. Este martes 19 de mayo realizó junto al rey Guillermo Alejandro una visita a la región de Limburgo Central, ubicada en la frontera con Bélgica y Alemania. Fue un viaje en ruta que incluyó varias paradas y actividades. Fiel a su estilo, la monarca nacida en la Argentina dio de qué hablar con su look monocromático que incluyó una combinación de texturas y un accesorio que se robó todo el protagonismo.

Los reyes de los Países Bajos realizaron una visita regional, en auto, a los municipios de Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen y Roermond, donde conversaron con los locales, se interiorizaron en sus actividades, apreciaron los paisajes y disfrutaron de demostraciones artísticas y deportivas que realizaron en su honor. Según explicó la casa de Orange-Nassau, durante el viaje la atención estuvo puesta en la “cooperación transfronteriza y la seguridad hídrica, la calidad de vida en pueblos y ciudades, el papel de las asociaciones y el patrimonio, el desarrollo económico de la región y la democracia”.

El rey Guillermo y la reina Máxima hicieron una visita a la región de Limburgo Central (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para encabezar la jornada, la monarca eligió un atuendo elegante y sofisticado, pero también cómodo y sobre todo apto para la ocasión. Llevó un vestido midi de manga larga color bordó con transparencias, ceñido a la cintura y con una falda corte A hasta debajo de las rodillas de Natan, su firma de moda de cabecera. Lo complementó con una pashmina a tono con un delicado bordado en tonos ocre y un par de stilettos rojos. Sumó guantes y un clutch, todo haciendo juego.

La reina se lució con un vestido color bordó que combinó con una pashmina y un imponente pamela (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Pero sin duda, la pieza central del outfit fue su pamela, una opción ideal para proteger su cabello del viento y resguardarse del sol. La reina es fanática de llevar accesorios en la cabeza, desde tocados de tul o con plumas hasta alguna vincha. En esa oportunidad optó por un imponente diseño bordó con detalles en rojo de Maison Fabienne Delvigne, la casa belga que siempre confecciona sus sombreros.

Máxima Zorreguieta deslumbró en Ámsterdam con un vestido que estrenó hace casi 20 años

Esta no fue la única cátedra de moda que la reina dio recientemente. El 23 de abril fue co-anfitriona del tradicional banquete para el Cuerpo Diplomático en el Palacio Real de Ámsterdam y decidió desempolvar del armario una pieza que estrenó hace 18 años. Se trató de un vestido escote palabra de honor color fucsia al cuerpo con volados en la parte inferior de Natan que estrenó el 1 de septiembre de 2007 para la celebración del cumpleaños número 40 de su marido. En esta ocasión lo combinó con un chal a tono, un clutch plateado y un par de stilettos de Giovani Rossi.

Para la cena con el Cuerpo diplomático, la reina usó un vestido fucsia que estrenó en 2007(Foto: Patrick van Katwijk)

Lo combinó con una joya ancestral: la corona conocida como “pavo real o cola de pavo”. Se trata de una pieza de 1897 de rubíes que confeccionó Johann Eduard Schurmann & Co. para la reina Guillermina y que pasó de generación en generación hasta que, después de unos años sin ser vista, cayó en manos de Máxima cuando aún era princesa. Para la cena, la reina optó por usar el set de joyería completo y añadió también el collar, un brazalete, aretes y un anillo.