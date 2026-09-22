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Donald Trump, sobre el régimen cubano: “Mi gobierno busca un cambio fundamental en la situación”
El presidente estadounidense calificó a la isla del Caribe como un “estado fallido” durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU
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LA NACION
La delegación de Cuba abandonó el plenario de la Asamblea General de la ONU mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzaba críticas contra el régimen comunista de la isla. En su discurso, afirmó que su administración impulsa una transformación profunda en La Habana.
Trump endurece el discurso contra Cuba en la ONU
- El presidente Trump aseguró: “Mi gobierno busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista se encuentra bajo una gran presión, la mayor a la que se ha visto sometido jamás”.
- Calificó a la isla como un “estado absolutamente fallido” y sostuvo que “está fracasando como nunca antes y caerá”.
- Cerró con una frase directa: “El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad sí llegará a Cuba”.
El rol de Marco Rubio, a cargo de las negociaciones con Cuba
- Trump confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, “está manejando una negociación” y que se encuentra “en lo profundo de las negociaciones con Cuba”.
- El presidente vinculó al régimen cubano con grupos radicales en territorio estadounidense: aseguró que Cuba “ha pasado décadas coordinando con radicales de izquierda y redes comunistas” en EE.UU.
La respuesta cubana en la ONU
- Durante el discurso de Trump, la delegación cubana se retiró del recinto.
- Poco después, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó que la isla no representaba una amenaza para EE.UU. “La administración Trump resulta incapaz de aceptar que La Habana es, y tiene derecho a ser, un país independiente y soberano”, dijo en su cuenta de X.
El contexto internacional de los dichos de Trump a Cuba
- Trump enmarcó su advertencia sobre Cuba dentro de una estrategia hemisférica más amplia, que incluyó referencias a Venezuela, los cárteles de droga y la frontera con México.
- El mandatario remarcó que EE.UU. “no permitirá más que amenazas ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental”.
- La administración Trump intensificó las presiones y sanciones contra Cuba desde finales de enero. Tras las acciones militares en Venezuela, el gobierno estadounidense impuso un bloqueo petrolero y reforzó el embargo vigente desde hace décadas.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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