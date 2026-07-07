Fujimori ratifica la continuidad de Velarde en el Banco Central y envía una señal de estabilidad a los mercados

LIMA.– La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, propuso el lunes que el economista Julio Velardo continúe al frente del Banco Central de Reserva (BCR), una decisión que fue aceptada de inmediato por el funcionario y que es leída por analistas como una señal de continuidad y estabilidad macroeconómica en un contexto de incertidumbre política.

Durante una breve presentación ante la prensa en la sede del organismo, en la que no se admitieron preguntas, Velarde, de 74 años confirmó que aceptará permanecer en el cargo por un nuevo periodo de 5 años. “Me siento honrado por el pedido que me ha hecho, y sí, en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado. Pero sí acepto de mi mejor gusto y pienso dedicarme lo máximo posible para cumplir con la tarea que me están encargando”, afirmó.

Fujimori, quien asumirá la presidencia el próximo 28 de julio, celebró la decisión y destacó su impacto en la confianza económica. “No esperaba una respuesta tan rápida, pero la verdad me alegra muchísimo, Julio, la claridad, la firmeza y la forma en que has tomado esta decisión. Es una gran noticia para el Perú”, señaló.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Perú @unmsm_

Su eventual ratificación marcaría el inicio de un quinto período consecutivo al frente de la entidad, en un momento en que el nuevo gobierno busca enviar señales de previsibilidad a los mercados y consolidar la estabilidad económica del país.

Hoy sostuve una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. En ese encuentro, le extendí la invitación para continuar al frente de la institución por un nuevo período de cinco años. Me complace informar que ha aceptado.



Esta es una gran… pic.twitter.com/z3DQNjPSWb — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 7, 2026

Velarde dirige el Banco Central desde 2006 y fue ratificado por sucesivos gobiernos de distinto signo político, lo que ha consolidado su perfil como una figura técnica clave para la estabilidad económica del país. Su eventual continuidad, no obstante, deberá ser ratificada por el Congreso bicameral, de acuerdo con la legislación vigente, que establece que el Ejecutivo propone al presidente del BCR y a cuatro de los siete miembros del directorio, mientras que los tres restantes son designados por el Senado.

El Banco Central cumple un rol central en la economía peruana al encargarse de mantener la inflación dentro de un rango meta de entre 1% y 3%. En los últimos años, Perú ha logrado sostener uno de los niveles de inflación más bajos de América Latina, lo que contribuyó a preservar el poder adquisitivo de la población y la estabilidad de su moneda frente al dólar.

Lima

Analistas y agentes del mercado coinciden en que la continuidad de Velarde es un factor clave para mantener la confianza de los inversores y asegurar la autonomía del organismo. Bancos de inversión y agencias calificadoras señalaron reiteradamente que la independencia del BCR es uno de los pilares de la solidez macroeconómica del país.

Indicadores y perspectivas macroeconómicas

Según datos oficiales, el costo de vida en Perú aumentó un 1,5% el año pasado, dentro del rango objetivo. Para este año, sin embargo, el propio Velarde anticipó que la inflación podría ubicarse en torno al 3,8%, impulsada por factores externos como el encarecimiento del petróleo y el impacto del fenómeno climático de El Niño sobre sectores como la pesca y la agricultura. El banco prevé que el indicador vuelva a moderarse hacia el 2,0% en 2027.

A su vez, el Banco Central elevó su proyección de crecimiento económico para 2026 al 3,4%, desde un cálculo previo de 3,2%, impulsado por una mayor demanda interna y la recuperación de la inversión. Estos datos, según el organismo, reflejan la resiliencia de la economía peruana pese a la persistente inestabilidad política.

La economía peruana muestra señales de recuperación, con proyecciones de crecimiento en torno al 3% para 2026 impulsadas por el consumo y la inversión Silvia Izquierdo - AP

Antes del anuncio, Fujimori y Velarde mantuvieron una reunión privada en la que revisaron las perspectivas macroeconómicas y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. La mandataria electa calificó de “optimistas” las proyecciones, aunque advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas para mitigar posibles impactos.

Velarde, considerado uno de los banqueros centrales más influyentes de la región, construyó una trayectoria de casi dos décadas al frente del BCR, trabajando con más de una decena de presidentes. Su gestión fue reconocida internacionalmente y en 2022 fue distinguido como “Banquero Central de las Américas del Año” por la revista The Banker.

Agencias AP y Reuters