Qué se sabe del ataque a Macron durante su visita a Siria

La visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a Siria quedó marcada por un episodio de máxima tensión luego de que dos bombas explotaran en las inmediaciones del hotel Four Seasons, donde se alojaba la delegación francesa. Aunque el mandatario no resultó afectado, el hecho dejó al menos 18 heridos y volvió a poner el foco sobre la delicada situación de seguridad que atraviesa el país.

El ataque ocurrió durante la segunda y última jornada del viaje oficial de Macron, una visita considerada histórica por tratarse del primer líder de una potencia occidental que viaja a Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad.

Dos atentados en Damasco durante la visita de Emmanuel Macron

¿Qué ocurrió durante la visita de Macron?

Las explosiones se registraron en una zona céntrica de Damasco, a pocos metros del hotel Four Seasons. Según informó el Ministerio del Interior sirio, los artefactos eran bombas de fabricación casera colocadas en un vehículo estacionado y en un contenedor de basura, separados por unos 200 metros.

De acuerdo con las autoridades, ambos explosivos detonaron mientras los equipos de seguridad realizaban tareas para desactivarlos.

Como consecuencia, 18 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro policías. Además, las explosiones provocaron daños materiales en edificios cercanos y obligaron a desplegar un amplio operativo de seguridad con ambulancias y fuerzas policiales en el lugar.

Dos explosiones sacuden Damasco durante la visita de Macron a Siria

¿Dónde estaba Macron cuando ocurrieron las explosiones?

Al momento de las detonaciones, Macron ya había abandonado el hotel para mantener una reunión con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, en el palacio presidencial.

El Palacio del Elíseo confirmó rápidamente que el mandatario se encontraba fuera de peligro y que continuaría con la agenda prevista.

Incluso, periodistas que viajaban junto a la delegación francesa señalaron que el convoy presidencial ya se encontraba lo suficientemente alejado del hotel como para no escuchar las explosiones. Horas antes del ataque, el presidente francés había participado de un encuentro con representantes de la sociedad civil en el mismo establecimiento donde se hospedaba.

Explosiones en Damasco dejan 18 heridos durante la visita de Macron a Siria

¿Qué dijeron las autoridades?

El Ministerio del Interior explicó que los explosivos estallaron durante el operativo para neutralizarlos, aunque no brindó detalles sobre los responsables del ataque ni confirmó cuál habría sido el objetivo de los artefactos.

En tanto, testigos describieron escenas de caos en el centro de Damasco. Algunos observaron ventanas destrozadas en el edificio del Ministerio de Turismo, ubicado frente al hotel, además de restos de sangre y fragmentos metálicos sobre la calzada. También se elevó una importante columna de humo tras las explosiones.

El mensaje de Macron tras el atentado

Luego del episodio, el presidente francés publicó un mensaje en su cuenta de X para transmitir tranquilidad y ratificar que continuaría con su visita.

“Nada podrá sofocar la aspiración de las sirias y los sirios a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida. Esta mañana encontré a Siria en toda su diversidad. Vi la dignidad, el coraje y la determinación. Mi visita continúa”, escribió.

El mensaje de Macron tras las explosiones

Un golpe para el proceso de estabilización de Siria

Las explosiones representan un nuevo desafío para el gobierno de Ahmed al-Sharaa, quien llegó al poder tras liderar la ofensiva que derrocó a Bashar al-Assad en diciembre de 2024 y puso fin a más de medio siglo de dominio de la familia Assad.

Desde entonces, el nuevo gobierno intenta consolidar el control sobre el territorio, avanzar con reformas políticas y económicas y recuperar el respaldo de la comunidad internacional, que durante años mantuvo fuertes reparos por el pasado islamista de Al-Sharaa.

El atentado se produjo, además, pocos días después de otro ataque con bomba en un café del centro de Damasco que dejó diez muertos, en un contexto en el que el país continúa atravesando un frágil proceso de pacificación tras más de una década de guerra civil.

Una visita histórica

Macron llegó a Siria con el objetivo de respaldar el proceso de reconstrucción del país y fortalecer la relación entre París y el nuevo gobierno sirio.

El presidente francés (izq) con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa en Nicosia, Chipre, el 24 de abril del 2026 Petros Karadjias - AP

Durante su agenda tenía previsto abordar temas vinculados con la recuperación económica, la estabilidad regional y las oportunidades de inversión para empresas francesas. También buscaba reiterar el apoyo de Francia a una Siria “unida, soberana y plural”, además de impulsar una mayor integración del país a la comunidad internacional tras el levantamiento de gran parte de las sanciones occidentales.

Con información de AP y AFP.