Video: dos bombas explotaron frente al hotel donde se aloja Emmanuel Macron en su visita a Siria

Dos explosiones sacudieron este martes el centro de Damasco, a pocos metros del hotel donde se hospeda el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su histórica visita oficial a Siria. El mandatario ya había abandonado el hotel para reunirse con su par sirio, por lo que continuó con la agenda prevista y no corrió peligro.

Las detonaciones se produjeron en las inmediaciones del hotel Four Seasons, en una de las zonas más vigiladas de la capital siria. Según informó el Ministerio del Interior, las bombas eran de fabricación casera y habían sido colocadas en un vehículo estacionado y en un contenedor de basura, separados por unos 200 metros.

El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, a la derecha, recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el palacio presidencial en Damasco, Siria, el martes 7 de julio de 2026 Ghaith Alsayed - AP

Así fueron las explosiones frente al hotel donde se aloja Macron

Las autoridades señalaron que los artefactos explotaron mientras las fuerzas de seguridad realizaban tareas para desactivarlos. Como consecuencia, 18 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro efectivos policiales.

Explosiones en Damasco dejan 18 heridos durante la visita de Macron a Siria

Testigos relataron escenas de caos tras las explosiones. Hamam Hammoud, empleado de una casa de cambio ubicada en la zona, contó que vio a varios agentes de tránsito heridos antes de que las fuerzas de seguridad acordonaran el sector y cortaran las calles cercanas.

Dos explosiones sacuden Damasco durante la visita de Macron a Siria

También se observaron ventanas destruidas en el Ministerio de Turismo, ubicado frente al hotel, además de restos de sangre y fragmentos metálicos esparcidos sobre la calzada. Una espesa columna de humo se elevó desde el lugar, mientras ambulancias y equipos de emergencia acudían rápidamente al operativo.

Macron continuó con su agenda oficial

Al momento de las explosiones, Macron ya se encontraba en el palacio presidencial reunido con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa. Según periodistas que acompañaban a la delegación francesa, el convoy presidencial ni siquiera alcanzó a escuchar las detonaciones.

El presidente francés con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa en Nicosia, Chipre, el 24 de abril del 2026 Petros Karadjias - AP

Horas antes, el mandatario francés había mantenido un encuentro con representantes de la sociedad civil precisamente en el hotel Four Seasons.

Tras conocerse el ataque, el Palacio del Elíseo confirmó que el presidente se encontraba fuera de peligro y que la visita oficial continuaría según lo previsto.

Más tarde, Macron publicó un mensaje en su cuenta de X. “Nada podrá sofocar la aspiración de las sirias y los sirios a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida. Esta mañana encontré a Siria en toda su diversidad. Vi la dignidad, el coraje y la determinación. Mi visita continúa”, expresó.

El mensaje de Macron tras las explosiones

Con información de AP y AFP.