Ganó millones de euros en la lotería pero tuvo un trágico final: “Destruyó mi vida”

Margaret Lounghrey se arrepintió toda su vida de haber ganado 27 millones de euro en la lotería. Lo que un día comenzó como una gran alegría al acertar los cinco números y las dos estrellas de la suerte en 2013, se convirtió en un calvario cuando fue víctima de robos, despilfarros y la atención de gente a la que siempre le había sido reacia. Pero desde muy chica tuvo un objetivo: construir y vivir en la casa de sus sueños.

Lamentablemente, días antes de poder trasladarse a la vivienda en la que invirtió la mayor parte de su capital, fue encontrada muerta a los 56 años, sola en su hogar.

“La policía recibió un informe de la muerte súbita de una mujer en el área de Ballycolman Lane de Strabane. Está previsto que se lleve a cabo una autopsia pero no se ha catalogado como una muerte sospechosa”, informó un vocero de la policía de Irlanda del Norte acorde a lo consignado por Dailymail.

Margaret Loughrey fue hallada muerta en un bungalow a los 56 años

Pero Margaret, apodada “Maggie millones”, nunca había sido feliz con su dinero. Al ganar la lotería, le dio un millón de euros a cada uno de sus familiares y compró un terreno con un bungalow, un pub y un viejo molino devenido en un bar con juegos. Además, había adquirido un granero lindero al complejo inmobiliario que había estado refaccionando y amueblando todo este tiempo para convertirlo en la casa de sus sueños.

La "casa de los sueños" de Maggie ya estaba terminada pero ella nunca pudo habitarla

Sin embargo, las propiedades, su fortuna y la tranquilidad económica nunca fueron suficientes. “Si hay un infierno, yo he estado en él. El dinero no me ha traído más que dolor, destruyó mi vida”, declaró meses antes de ser encontrada muerta. “Antes era una persona feliz. Soy un ser humano y todo lo que ha hecho es destruir mi vida”, completó.

Una serie de tragedias

Luego de ganar la lotería en 2013, Margaret solo tuvo complicaciones. En 2014 adquirió el reconocido Herdman’s Mill que fue víctima de incendios y vandalismo. En 2015 fue condenada por agresión contra un taxista en medio de un escandaloso episodio que terminó con su arresto y una sentencia a 150 horas de servicio comunitario y el pago de 30 mil libras esterlinas.

Antes de morir intentó comprar un terreno donde pudiera construir casas para luego vender a precios bajos pero nunca logró concretarlo. Lo único que logró fue la finalización de su casa aunque nunca pudo vivir en ella.

LA NACION