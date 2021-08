Alquilaron una casa para pasar sus vacaciones y se encontraron con una verdadera pesadilla

Un turista, quien quedó totalmente descontento con sus vacaciones, exige que los dueños de una cadena de hoteles le devuelvan todo el dinero que pagó al tener que interrumpir su estadía en el complejo debido a las “condiciones repugnantes” del lugar.

Peter Ashman, de 42 años, pasó solo cuatro horas en la cadena de hoteles Prestatyn Sands antes de abandonar el alojamiento. Había llegado junto a su mujer Kimberley Bevin, de 39 años, y sus hijos Leland, de 13 años, y Alex, de 11 años.

El hombre afirmó que el chalet que reservó en complejo turístico estaba sucio y con elementos asquerosos repartidos por todo el edificio. El turista observó que había sábanas manchadas con excrementos debajo de una escalera y ropa interior femenina sucia bajo una cama. Además, aseguró que una de las alfombras de la habitación estaba sospechosamente pegajosa y que no había cubiertos ni platos en el departamento que había alquilado.

Los problemas para el turista y su familia arrancaron desde que arribaron a Prestatyn Sands, el complejo vacacional administrado por la empresa Pontin's Pontins

Por esas razones, Ashman exigió a la compañía Pontin’s (que administra el complejo hotelero) que le devuelvan los 350 dólares que pagó por el alquiler de las habitaciones. “El lugar es asqueroso, ¿en qué gastan el dinero de los huéspedes? Uno pensaría que un lugar grande este tendría estándares más altos de limpieza debido al Covid-19, pero no parece importarles demasiado”, indicó el turista al periódico Birmingham Mail.

La pesadilla de la familia comenzó el 20 de agosto, cuando planeaban quedarse tres noches y cuatro días en el complejo vacacional que está cercano a la ciudad de Rhyl, ubicada en el condado de Denbighshire, en Gales.

El colmo para la familia fue encontrar unas sábanas manchadas de excrementos debajo de la escalera exterior Peter Ashman

“Necesitábamos un descanso, un cambio de aire. Así que miramos en Pontin’s y pagamos 350 dólares solo por el chalet porque la comida es aparte. Había leído algunos comentarios y varias personas decían que el lugar era bonito y que no habían tenido ningún problema. Sin embargo, otras contaban que era horrible. Pero como soy de mente abierta, les di el beneficio de la duda”, dijo Ashman.

Los problemas para el turista y su familia arrancaron desde que arribaron a Prestatyn Sands. “Llegamos a las 11.30 de la mañana y no pudimos hacer el check-in hasta las cuatro de la tarde. Así que decidimos dar una vuelta por el complejo y entramos en la sala del club y, básicamente, había que limpiarse los pies al salir. El hedor era muy rancio. Estaba en condiciones repugnantes. Era anticuado, sucio, y las cosas se pegaban a la alfombra”, detalló.

Y la situación empeoró cuando llegó hasta el departamento que había alquilado. “Tuvimos que conducir hasta el otro lado del complejo para llegar a nuestro chalet. La escalera no era segura y estaba resbaladiza. Al pasamanos se le estaban cayendo pedazos por el óxido. Y el exterior de las habitaciones estaba sucio, como si nunca lo hubieran limpiado”, dijo.

La familia quedó sorprendida la extrema suciedad. “Mi mujer pasó unas toallitas húmedas que tenía para limpiar las superficies y estas salieron negras. El sofá cama estaba roto y sucio. Y cuando estábamos limpiando debajo de la cama, encontramos una bombacha sucia que demostró que el encargado de la limpieza no había hecho bien su trabajo. Así que puse la ropa interior en una bolsa y luego se la mostré al gerente”, manifestó Ashman.

El turista encontró una bombacha sucia debajo de la cama. Puso la ropa interior en una bolsa y se la llevó al gerente para demostrarle las pésimas condiciones de limpieza del lugar Peter Ashman

El colmo para la familia fue encontrar unas sábanas manchadas de excrementos debajo de la escalera exterior. “Bajé a la recepción y le expliqué toda la situación al gerente. Me ofreció un formulario y me pidió que lo llevara al departamento de quejas. Les dimos la oportunidad de corregir sus errores y que nos dieran otra habitación, pero nos dijeron que no podían hacer nada porque estaban llenos en su capacidad”, indicó el turista.

Ashman y su familia se retiraron del complejo hotelero sin que le devolvieran el dinero y se registraron en un camping cercano, en el que pagaron 550 dólares por tres noches de estadía. El turista continúa con su reclamo para que los dueños del hotel reintegren el valor de la habitación que nunca ocupó.

LA NACION