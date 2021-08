Por dos años, Kathryn Ver Brugge y William James Khan mantuvieron una extraña relación que, pese a las dificultades, parecía prospera y con planes a futuro. Lo que se veía como un amor para toda la vida se transformó en misterio y mentiras. Un nombre falso, una muerte fingida y una historia que hoy es furor en redes sociales.

Corría 2018 cuando ambos estaban viviendo en Honolulu, Hawái, Estados Unidos, por cuestiones laborales. Ella, aburrida -él quizás buscando otra cosa-, se encontraron en una aplicación de citas y un 13 de junio se vieron por primera vez.

Pero las cosas ya eran extrañas en aquel entonces. William le había dicho que no podían verse seguido porque su trabajo le demandaba mucho tiempo, por lo que la pareja decidió encontrarse una vez por semana y únicamente en hoteles, ya que ambos compartían departamento y no querían perturbar a sus compañeros.

Le mintió durante dos años sobre quién era y se hizo pasar por muerto para dejarla

Así estuvieron un año. La insistencia de Ver Brugge para conocer a los padres de Khan no tenía resultados ya que el joven siempre encontraba una excusa para no concretar el encuentro. Además, no se seguían en redes sociales dado que William no tenía ninguna. Aún así, y con todas sus complicaciones, oficializaron su noviazgo.

Conforme pasaban las conversaciones y sus esporádicos encuentros, Ver Brugge empezó a sentir amor por él y ambos empezaron a planear un futuro juntos. Una casa, hijos y un casamiento estaban en los planes de la pareja. Pero cuando las cosas se ponían serias, él se ponía distante.

Los encuentros cesaron ya que, acorde a lo que William le dijo a ella, su madre se había enfermado gravemente y tenía que viajar a Nueva Jersey para instalarse allí y cuidarla. A partir de ahí, solo se veían cuando ella viajaba por trabajo a Nueva York y nuevamente los hoteles eran el lugar de encuentro.

Cuando comenzó el 2020 y el Covid-19 se expandió en todo el mundo, él se alejó y le contó a Kathryn que había contraído el virus. La excusa perfecta para no verse. El aislamiento pasaba y él seguía “sintiéndose muy mal”. Sin embargo, cuando le contó a Ver Brugge que había mejorado, dejó de responder los mensajes y ella nunca más tuvo noticias suyas.

La identidad falsa y la historia viral

Preocupada, Kathryn empezó a llamar a hospitales para saber si un tal William James Khan había ingresado de urgencia. Sin noticias, llamó a la policía para reportar su desaparición pero en la base de datos nacional no existía nadie con ese nombre.

Dolida y desolada, la joven estuvo un tiempo guardando silencio hasta que un día decidió utilizar TikTok para contar su historia. En 12 videos contó cada episodio, cada señal y encuentro y cómo el hombre desapareció para siempre. Además, confirmó que sabe la verdadera identidad de esta persona pero que decidió no contactarse ni volverle a hablar.

Años más tarde, un nuevo video subido a sus redes reavivó esta historia y cruzó las fronteras estadounidenses para convertirse en una de las noticias más leídas y escuchadas del mundo.

LA NACION