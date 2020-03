Coronavirus: Boris Johnson ordena la cuarentena total en Gran Bretaña

Boris Johnson, anunció la cuarentena total para intentar frenar los contagios. Los británicos "solo estarán autorizados a salir de casa" para hacer las compras, realizar ejercicios físicos o ir al trabajo si "es absolutamente necesario", resumió el mandatario al confinar al país Fuente: Archivo

LONDRES.- En pleno avance de la pandemia de coronavirus, el primer ministro de Gran Bretaña , Boris Johnson, anunció la cuarentena total para intentar frenar los contagios . Los británicos "solo estarán autorizados a salir de casa" para hacer las compras, realizar ejercicios físicos o ir al trabajo si "es absolutamente necesario" , resumió el mandatario al confinar al país por al menos tres semanas.

"A partir de esta noche debo dar a los británicos una instrucción muy simple: deben quedarse en casa ", expresó elprimer ministro en un solemne mensaje. Gran Bretaña registró 335 muertos por Covid-19 y 6650 casos confirmados , aunque los posibles infectados se estiman en al menos 55.000 .

"Lo más importante que debemos hacer es detener la propagación de la enfermedad ", afirmó Johnson en un inusual mensaje televisivo grabado. "Por eso la gente sólo estará autorizada a salir de casa para unos propósitos muy limitados ", agregó.

Estos permisos incluyen hacer las compras "con tan poca frecuencia como sea posible" , un tipo de ejercicio diario como andar o correr -solo o con personas del mismo hogar-, cualquier necesidad médica e ir al trabajo "pero solo cuando sea absolutamente necesario y no se pueda hacer desde casa".

Johnson reconoció que tomó esas medidas contra su voluntad y confirmó que serán revisadas dentro de tres semanas y "suavizadas" si los datos muestran que es posible .

El gobierno británico, que fue muy duramente criticado por su estrategia inicial contra el coronavirus, por considerarla laxa, se suma así ahora a otros grandes países europeos como Italia, España y Francia en el confinamiento de su población como medida extrema para intentar frenar la propagación de la pandemia .

Anteriormente, Gran Bretaña había pedido que todo el que pudiera realice su trabajo desde su casa. Luego, se cerraron las escuelas y más adelante, se clausuraron bares, restaurantes y teatros ante la reticencia de muchos británicos a quedarse en casa. Pero el escenario cambió este fin de semana ante la cantidad de personas que acudieron en grupos a parques y playas, ignorando la consigna de evitar el contacto social .

" No deben encontrarse con amigos, si les piden que salgan deben decir que no ", insistió Johnson y llamó a " no reunirse con familiares que no vivan en su mismo hogar ". "Si no sigues las reglas, la policía tendrá los poderes para hacerlas cumplir , incluso a través de multas y la dispersión de las reuniones", advirtió.

Para asegurarse de que la gente no salga más de lo necesario, el gobierno cerrará de inmediato todas las tiendas que vendan artículos no esenciales , incluida ropa y material electrónico, locales como bibliotecas, parques infantiles y lugares de culto.

Se impedirán las reuniones de más de dos personas en público -excluidos quienes vivan juntos- y cesarán todos los eventos sociales , entre ellos bodas, bautizos y otras ceremonias, pero no los funerales.

Ayer, Boris Johnson ya había llamado a los británicos a no viajar a "residencias secundarias, campings, parques de caravanas" para confinarse o para pasar las vacaciones. Y hoy los diputados debatieron un proyecto de ley de emergencia que, entre otras cosas, da a la policía mayores poderes para obligar a la gente a confinarse .

